Deportes

Alianza Lima en el Top 10 del mundo: Blanquiazules consideradas entre los mejores clubes de vóley del 2025

Club blanquiazul es considerado uno de los mejores equipos de vóley del mundo en el presente año.

Alianza Lima en el top 10 mejores clubes de vóley del mundo. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima en el top 10 mejores clubes de vóley del mundo. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima viene cumpliendo una gran campaña en el 2025. No solo lograron campeonar en la Liga Nacional Superior de Vóley, sino también fueron finalistas en el Sudamericano de Clubes, consiguiendo la clasificación al Mundial de dicho deporte. La hazaña más reciente de la institución blanquiazul es haber quedado sextas en la competición mundial.

Todos estos logros han conseguido que Alianza Lima sea ubicado como uno de los clubes de vóley más destacados a nivel mundial. El portal 'Volleybox' dio a conocer el ránking de los mejores equipos del 2025, teniendo a las 'íntimas' en el noveno lugar de la lista.

PUEDES VER: Alianza Lima afrontará nuevo reto tras hacer historia en el Mundial de Clubes: blanquiazules jugarán el Sudamericano de Vóley en Perú

lr.pe

Jugadoras de Alianza Lima destacan a nivel mundial

Lo que viene realizando Alianza Lima a nivel vóley es para aplaudir. Los reconocimientos no solo van para la institución, sino también a nivel individual, para las jugadoras. Entre las mejores jugadoras, destacan la líbero Esmeralda Sánchez, quien ocupa el puesto 14 del ranking de este año. En el lugar 56 se encuentra Ysabella Sánchez y Diana de la Peña está en la posición 129.

PUEDES VER: Elina Rodríguez conmueve con llanto tras campaña de Alianza Lima en el Mundial y hace dura revelación: "No quería jugar más"

lr.pe

Alianza Lima entre los mejores clubes de vóley en el mundo

Las blanquiazules mejoraron a comparación del año pasado, ya que, en el 2024 ocuparon el puesto 166 y en el 2023, se ubicaron en la posición 243. El segundo club peruano en el ranking es Regatas Lima, que se ubica en el puesto 181, mientras que Universitario está 240, Circolo 249 y San Martín 269.

El 'Top 10' del mundo del 2025 lo integran los siguientes equipos:

  1. Imoco Volley Conegliano - Italia (137.00 puntos)
  2. Dentil/Praia Clube - Brasil (106.00 puntos)
  3. Zhetysu VK - Kazajistán (105.00 puntos)
  4. Fenerbache - Turquía (99.75 puntos)
  5. Vero Volley Milano - Italia (99.50 puntos)
  6. Savino del Bene Volley - Italia (98.00 puntos)
  7. VakifBank - Turquía (97.50 puntos)
  8. KS DevelopRes Rzeszów - Polonia (89.75 puntos)
  9. Alianza Lima - Perú (89.00 puntos)
  10. Lokomotiv Kaliningrad - Rusia (84.00 puntos)
