Mundo

Delcy Rodríguez reorganiza el régimen chavista y destituye a Marcano Tábata, jefe de seguridad de Maduro

Javier Marcano Tábata será reemplazado por Gustavo González en medio de un reconfigurado entorno político tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó al jefe de seguridad de Maduro.
La presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó al jefe de seguridad de Maduro.

Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina de Venezuela esta semana, comenzó a hacer cambios importantes en la cúpula del régimen chavista. En ese marco, designó al general Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El anuncio lo hizo el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, a través de un mensaje publicado en Telegram. Asimismo, explicó que González López sustituye en sus funciones al mayor general Javier Marcano Tábata, quien hasta entonces era el jefe de seguridad de Nicolás Maduro. “Estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República”, afirmó el funcionario.

Rodríguez agradece "vocación de servicio" de González

Durante el anuncio, Delcy Rodríguez resaltó el trabajo de González López por “la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones”. Además, dijo que confía plenamente en la experiencia y en su compromiso de servicio del general, quien lleva décadas en diferentes roles dentro del sistema de inteligencia y seguridad del país.

El cambio llega en un momento convulsionado: Rodríguez asumió como nueva presidenta de Venezuela después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la juramentara ante la Asamblea Nacional, tras la captura, este fin de semana, de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de Estados Unidos en una operativo militar.

Una pieza importante en el régimen chavista

Javier Marcano Tábata era considerado uno de los figuras más cercanas de Nicolás Maduro, actuando como una pieza clave en su seguridad personal y en el mantenimiento de los mecanismos que sostenían al régimen.

Además, diversas organizaciones de derechos humanos han implicado a Marcano en la cadena de mando relacionada con lugares donde se han detenido a personas por motivos políticos, incluyendo centros que han sido objeto de denuncias por abusos sistemáticos y torturas.

¿Quién es Gustavo González López?

El general Gustavo González López fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política del régimen, en dos etapas: primero, entre 2014 y 2018, y luego de abril de 2019 hasta octubre de 2024. También ejerció como ministro de Relaciones Interiores durante el período de 2015 a 2016 y fue consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia.

Organizaciones internacionales y de derechos humanos han señalado a González López por presuntos abusos de poder durante su tiempo al frente del Sebin. Esto, a su vez, le valió sanciones impuestas tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. Según el medio independiente venezolano Efecto Cocuyo, el general está incluido en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

