Hernán Barcos se despide entre ovaciones de miles de hinchas de Alianza Lima en su restaurante en Lima

Hernán Barcos, visiblemente emocionado, agradeció el apoyo y destacó su compromiso durante el tiempo que jugó en Alianza Lima, dejando un legado en el corazón de la hinchada 'blanquiazul'.

Miles de hinchas 'blanquiazules' acudieron al restaurante de Hernán Barcos para despedirse del delantero argentino, quien no continuará en Alianza Lima en 2026.
Miles de hinchas 'blanquiazules' acudieron al restaurante de Hernán Barcos para despedirse del delantero argentino, quien no continuará en Alianza Lima en 2026.

Luego de que se hizo oficial la no continuidad del 'Pirata' Hernán Barcos en Alianza Lima, miles de hinchas 'blanquiazules' se reunieron en el restaurante del delantero argentino, 'La Porteña', para despedirse del máximo goleador extranjero de la historia del club 'íntimo'. Con la emoción a flor de piel, fanáticos del cuadro 'grone' asistieron en plena jornada nocturna en el centro de Miraflores con la ilusión de compartir un momento inolvidable con quien fue el máximo referente del conjunto de La Victoria.

La despedida de los hinchas 'blanquiazules' a Hernán Barcos

Cerca de las 8 de la noche, en el centro de Miraflores, precisamente en la calle Enrique Palacios, la multitud de hinchas de Alianza Lima se hizo notar al llegar al local del futbolista argentino. Los cánticos que expresaban el frenesí del sentimiento 'blanquiazul' llenaron de emoción a Hernán Barcos, quien se asomó por la puerta principal de su restaurante para recibir a las y los seguidores del conjunto 'íntimo'.

“¡El goleador, el goleador!”, “¡Barcos es corazón!” fueron parte del incesante aliento de los aficionados, que corearon su nombre en reconocimiento a su entrega y protagonismo durante el tiempo que ha jugado con los 'victorianos'.

Asimismo, las palabras de agradecimiento se escucharon a lo lejos. Entre lo más destacado: “Gracias, Barcos, por todos los goles”, “Me hiciste feliz”, “Una vez Alianza, siempre de Alianza” y otras frases que reflejaban el cariño de la afición aliancista hacia el futbolista argentino.

El mensaje de Hernán Barcos a la afición aliancista

La aparición de Hernán Barcos para dirigirse a la afición 'blanquiazul' fue uno de los momentos más esperados por la multitud, que guardó silencio para escuchar sus palabras de despedida y agradecimiento.

''Más que los goles, lo importante es el respeto por la camiseta y dejar todo en cada partido. Esa imagen, el profesionalismo y la disciplina representan a todos ellos. Estoy muy agradecido de que estén acá. Siento una alegría inmensa. Hace semanas que, con mi familia, estamos sufriendo porque nos tenemos que ir, pero también sabemos que ese amor es mutuo y no va a desaparecer de un día para otro'', declaró frente a todos los hinchas que estuvieron presentes en su restaurante 'La Porteña'.

Mientras ofrecía su discurso, no dudó en elegir cuál fue el momento más memorable de las cinco temporadas en las que defendió la camiseta de Alianza Lima: ''El día de la llegada hubo incertidumbre de todos, de saber a qué venía este viejo. Y acá estamos, este viejo vino a hacer historia'', concluyó.

Luego de brindar su discurso, el ‘Pirata’ atendió las peticiones de los hinchas, tomándose el tiempo para fotografiarse con cada persona presente y, además, aprovechó la ocasión para firmar varias camisetas como respuesta al cariño que ha recibido por toda la multitud 'blanquiazul'.

