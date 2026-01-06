Olimpia vs Marathón EN VIVO por la final de vuelta de la Liga Nacional de Honduras 2026: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Olimpia vs Marathón EN VIVO por la final de la Liga de Honduras. Foto: composición LR/Omar Neyra

Olimpia vs Marathón EN VIVO por la final de la Liga de Honduras. Foto: composición LR/Omar Neyra

Olimpia vs Marathón EN VIVO por la final de vuelta de la Liga Nacional de Honduras 2026. Luego del empate 2-2 registrado el pasado domingo 4 de enero, ambos equipos volverán a verse las caras este miércoles 7 a las 8.00 p.m. (hora peruana), donde deberán salir al terreno de juego y dar el 100 % para quedarse con el título nacional. Este encuentro se podrá seguir por la señal de Deportes TVC. Además, La República Deportes llevará el minuto a minuto de este compromiso.

En esta definición no rige el gol de visitante, por lo que cualquier empate en los 90 minutos forzará el alargue y, de ser necesario, la tanda de penales. Resta saber si los Albos alcanzan su estrella 40 e igualan a Saprissa de Costa Rica, o si el conjunto Esmeralda conquista su décimo título nacional.

¿A qué hora juega Olimpia vs Marathón?

El encuentro se podrá seguir desde las 8.00 p.m. (hora peruana). A continuación los horarios para otros países.

Honduras: 7.00 p.m.

México: 7.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

¿Cómo ver Olimpia vs Marathón?

La emisión de este encuentro estará a cargo del canal Deportes TVC, disponible en los siguientes operadores de cable del país catracho. No obstante, La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este partidazo.

Pronóstico de Olimpia vs Marathón

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para esta final de vuelta.