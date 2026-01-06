HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴Las 10 del día: El Cártel de los Soles no existe, reconoce EE.UU. | LR+ Noticias

Deportes

Olimpia vs Marathón EN VIVO por la final de vuelta de la Liga Nacional de Honduras 2026: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Olimpia y Marathón se enfrentan en la final de vuelta de la Liga Nacional de Honduras 2026 este miércoles 7 de enero a las 8.00 p.m. (hora peruana), tras un empate 2-2 en el primer partido. Sigue AQUÍ el minuto a minuto.

Olimpia vs Marathón EN VIVO por la final de la Liga de Honduras. Foto: composición LR/Omar Neyra
Olimpia vs Marathón EN VIVO por la final de la Liga de Honduras. Foto: composición LR/Omar Neyra

Olimpia vs Marathón EN VIVO por la final de vuelta de la Liga Nacional de Honduras 2026. Luego del empate 2-2 registrado el pasado domingo 4 de enero, ambos equipos volverán a verse las caras este miércoles 7 a las 8.00 p.m. (hora peruana), donde deberán salir al terreno de juego y dar el 100 % para quedarse con el título nacional. Este encuentro se podrá seguir por la señal de Deportes TVC. Además, La República Deportes llevará el minuto a minuto de este compromiso.

En esta definición no rige el gol de visitante, por lo que cualquier empate en los 90 minutos forzará el alargue y, de ser necesario, la tanda de penales. Resta saber si los Albos alcanzan su estrella 40 e igualan a Saprissa de Costa Rica, o si el conjunto Esmeralda conquista su décimo título nacional.

PUEDES VER: Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

lr.pe

¿A qué hora juega Olimpia vs Marathón?

El encuentro se podrá seguir desde las 8.00 p.m. (hora peruana). A continuación los horarios para otros países.

  • Honduras: 7.00 p.m.
  • México: 7.00 p.m.
  • Colombia: 8.00 p.m.
  • Ecuador: 8.00 p.m.
  • Bolivia: 9.00 p.m.
  • Venezuela: 9.00 p.m.
  • Chile: 10.00 p.m.
  • Paraguay: 10.00 p.m.
  • Argentina: 10.00 p.m.
  • Uruguay: 10.00 p.m.

¿Cómo ver Olimpia vs Marathón?

La emisión de este encuentro estará a cargo del canal Deportes TVC, disponible en los siguientes operadores de cable del país catracho. No obstante, La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este partidazo.

PUEDES VER: Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

lr.pe

Pronóstico de Olimpia vs Marathón

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para esta final de vuelta.

  • Betano.pe: Olimpia gana (1.83), empate (3.40), gana Marathón (3.75)
  • 1xBet: Olimpia gana (1.93), empate (3.26), gana Marathón (3.62)
  • CoolbetLATAM: Olimpia gana (1.87), empate (3.30), gana Marathón (4.20)
Notas relacionadas
Olimpia empató contra Marathón por la primera final de la Liga Nacional de Hondura

Olimpia empató contra Marathón por la primera final de la Liga Nacional de Hondura

LEER MÁS
Rusia confía en que Honduras mantendrá relaciones "amistosas" y "constructivas" con Moscú tras el triunfo de Asfura

Rusia confía en que Honduras mantendrá relaciones "amistosas" y "constructivas" con Moscú tras el triunfo de Asfura

LEER MÁS
Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, apoya el despliegue militar de Trump contra Maduro en el Caribe: "Es sensato"

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, apoya el despliegue militar de Trump contra Maduro en el Caribe: "Es sensato"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Perú quedó al borde de la eliminación: cayó 8-5 ante España por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations

Perú quedó al borde de la eliminación: cayó 8-5 ante España por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations

LEER MÁS
Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

LEER MÁS
Pedro García confía en que Sekou Gassama la romperá en la Liga 1 y lo comparó con jugador de Alianza Lima: "Va a hacer la diferencia"

Pedro García confía en que Sekou Gassama la romperá en la Liga 1 y lo comparó con jugador de Alianza Lima: "Va a hacer la diferencia"

LEER MÁS
Sporting Cristal recupera a un canterano, pero dejará ir a 4 para la pretemporada 2026

Sporting Cristal recupera a un canterano, pero dejará ir a 4 para la pretemporada 2026

LEER MÁS
Neymar presume su millonario garaje que tiene el batimóvil de Batman: “Los sueños se pueden hacer realidad”

Neymar presume su millonario garaje que tiene el batimóvil de Batman: “Los sueños se pueden hacer realidad”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Valeria Piazza enfurece con Fernando Carrillo por apoyar a Nicolás Maduro desde Estados Unidos: “No conoce la realidad de su país”

Deportes

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Venezuela: ONG alerta de que 2 peruanos forman parte de los más de 800 detenidos durante el régimen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025