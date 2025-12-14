Alianza Lima le regaló una alegría a sus hinchas al proclamarse bicampeón nacional de la Liga Femenina. El último sábado, las íntimas aseguraron un nuevo título para su palmarés tras empatar ante Universitario, resultado que le permitió ganar la final gracias a su mejor marcador global en la llave. No obstante, a pesar de este notable logro, las blanquiazules no jugarán la Copa Libertadores Femenina 2026.

En octubre de este año, el conjunto victoriano ya había disputado el certamen internacional, pero para la próxima temporada será la 'U' el club que represente a nuestro país a nivel regional debido al reglamento vigente del campeonato local.

¿Por qué Alianza Lima no jugará la Copa Libertadores Femenina 2026?

Según las bases de la Liga Femenina establecidas a inicios de año, el criterio de clasificación para las dos siguientes ediciones del torneo Conmebol sería el siguiente: el ganador del Apertura 2025 de Perú iría a la Libertadores 2025, mientras que el vencedor del Clausura 2025 accedería a la Libertadores 2026.

Por esta razón, Alianza pudo disputar el certamen internacional este año en su condición de ganador del Apertura. Como Universitario se adjudicó el Clausura, se quedó con el cupo a la edición 2026, por más que el campeón nacional haya sido el cuadro íntimo.

Este cambio en el reglamento se debe a que la duración de la Liga Femenina de Perú se alargó desde este 2025. Antes, la competencia terminaba meses o días antes de la realización de la Copa Libertadores (que suele jugarse en octubre), lo cual permitía que ya exista un campeón representante. Como ahora la liga se extiende hasta fines de año, la solución fue otorgarle un cupo para el Apertura, el siguiente boleto para el Clausura y así sucesivamente.

¿Cuántos campeonatos tiene Alianza Lima en la Liga Femenina?

Con su más reciente victoria, Alianza Lima llegó a los cuatro títulos de la Liga Femenina del fútbol peruano: 2021, 2022, 2024 y 2025. De las cuatro finales que disputó, tres se las ganó a Universitario y una a Carlos A. Mannucci.