Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile
Sorteo de la Copa Libertadores con Alianza Lima y Sporting Cristal: fecha y hora para conocer las llaves de fases previas

Blanquiazules y rimenses jugarán las rondas preliminares del certamen Conmebol tras perder los playoffs de la Liga 1. Conoce cuándo se definirá el emparejamiento de cada uno.

Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán las fases previas 1 y 2 de la Copa Libertadores, respectivamente. Foto: composición de LR/Carlos Felix
Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán las fases previas 1 y 2 de la Copa Libertadores, respectivamente. Foto: composición de LR/Carlos Felix

Alianza Lima y Sporting Cristal tendrán que superar las rondas preliminares de la Copa Libertadores para clasificar a la fase de grupos. Tras perder la semifinal y final de los playoffs de la Liga 1 2025, blanquiazules y celestes cayeron en la etapa previa del certamen Conmebol, en la cual les esperan duros rivales.

Los íntimos habían caído en las 'semis' de estos playoffs frente a los rimenses, por lo cual se quedaron con el cupo de Perú 4 en la denominada 'Prelibertadores'. El elenco bajopontino, por su parte, no pudo en la definición ante Cusco FC y deberá conformarse con ser Perú 3.

PUEDES VER: ¿Por qué Alianza Lima no jugará la Copa Libertadores Femenina 2026 pese a ser el campeón nacional 2025?

lr.pe

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

Los emparejamientos de las fases previas en la Copa Libertadores 2026 se darán a conocer este jueves 18 de diciembre, a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana), desde la sede de la Conmebol. La transmisión estará a cargo del canal oficial en YouTube del torneo, así como del canal ESPN en la TV por cable.

Fecha del sorteo de las rondas previas del torneo. Foto: Conmebol Libertadores

Fecha del sorteo de las rondas previas del torneo. Foto: Conmebol Libertadores

Posibles rivales de Alianza Lima

Estos son los equipos que también clasificaron a la primera ronda preliminar de La Gloria Eterna. Falta definir cómo quedará la distribución de los bombos, el cual se haría de acuerdo al ranking Conmebol vigente.

  • Juventud Las Piedras (Uruguay)
  • Deportivo Táchira (Venezuela)
  • Bolívar o The Strongest (Bolivia)
  • LDU o Universidad Católica (Ecuador)
  • 2 de Mayo (Paraguay).

Posibles rivales de Sporting Cristal

Además de los tres ganadores de la etapa anterior, en la segunda ronda preliminar Cristal podría medirse con cualquiera de estos clubes. Algunos aún no están confirmados porque sus ligas se siguen jugando.

  • Argentinos Juniors (Argentina)
  • Botafogo (Brasil)
  • Bahía (Brasil)
  • O'Higgins (Chile)
  • Huachipato (Chile)
  • Colombia 3 (Tolima o Medellín)
  • Colombia 4 (Medellín o Atlético Nacional)
  • Carabobo (Venezuela)
  • Liverpool (Uruguay)
  • Guaraní (Paraguay)
  • Ecuador 3 (LDU o U. Católica)
  • Bolivia 3 (Bolívar, Blooming, Nacional Potosí o The Strongest).
