El FC Barcelona aplastó al Athletic Club (5-0) y se metió a la final de la Supercopa de España

Doblete de Raphinha y tantos de Ferrán Torres, Fermín López, Roony Bardghji. Hoy sale el rival entre Real Madrid y Atlético Madrid (2:00 p.m.).

Roony Bardghji y Raphinha festejan.
Roony Bardghji y Raphinha festejan. | AFP

¡Sigue con el pie derecho! El FC Barcelona mete miedo en este arranque de año y luego de su triunfo por LaLiga ante el RCD Espanyol, ayer disputó su partido por la semifinal de la Supercopa de España y sin reparos aplastó 5-0 al Athletic Club con anotaciones de Ferrán Torres, Fermín López, Roony Bardghji y un doblete de Raphinha.

En la cancha del King Abdullah Sports City de Arabia Saudita había un solo equipo y ese fue el de Hansi Flick, quien resolvió durante los primeros 45 minutos de juego y decidió dejar a Lamine Yamal en el banco de suplentes.

El encargado de romper la paridad fue Torres (22’) con un remate de derecha desde el corazón del área tras un disparo fallido previo de Fermín López. Sobre la media hora de juego llegaría el turno de López con un buen zurdazo esquinado y luego Bardghji (34’) amagó hacia su pierna derecha, para sacar un ‘latigazo’ imposible para el ‘1’ del Bilbao, quien no pudo controlar el esférico.

Sobre el final de la primera mitad Raphinha (38’) también sacó un duro disparo que decretaría un 4-0 muy doloroso para los de Bilbao.

En el complemento otra vez el atacante brasileño (52’) diría presente y sentenció su clasificación a la final de la Supercopa de España, donde enfrentará al ganador que saldrá hoy entre el Real Madrid y Atlético Madrid (2:00 p.m.).

Xabi Alonso seguirá sin contar con el francés Kylian Mbappé, lesionado por un esguince en la rodilla izquierda. Éder Militao y Trent Alexander-Arnold también son bajas.

