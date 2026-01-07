Jean Ferrari sigue en la búsqueda del nuevo entrenador de la selección peruana, aunque el tiempo puede ser el peor enemigo, El Director General de la FPF se encuentra en proceso de entrevista para encontrar al técnico más indicado. En medio de la incertidumbre, por empezar a trabajar lo antes posible, Gianluca Lapadula rompió su silencio y contó algunas sugerencias respecto al nuevo entrenador.

El estilo de juego que plasmó Perú en los últimos años fue lo que sostuvo al equipo. En cambio, en las recientes Eliminatorias se perdió identidad e incluso el esquema táctico pasó a un 1-3-5-2. El gran reto del próximo DT será devolver la esencia, competir y encontrar nuevas piezas.

¿Qué dijo Gianluca Lapadula sobre el próximo entrenador de la selección peruana?

El goleador de la selección peruana apuntó a la importancia del estilo de juego. "No debe cambiar la manera de jugar y la esencia de la selección peruana. La necesitamos, es lo nuestro”, reveló Gianluca Lapadula en el programa 'Doble Punta'. Además, recordó a Ricardo Gareca. "Me sentía muy cómodo en el campo en la era del ‘profe’ Gareca. Era nuestro mejor momento. Fue un gran momento, lo he vivido así," comentó el experimentado '9' italiano.

Gianluca Lapadula reveló que tuvo ofertas de dos clubes de Brasil

"Pasó. Creo que fue este año en el que me llamaron. Ahora no recuerdo. Puede ser Atlético Mineiro y sin duda el Gremio. Fue una llamada", contó Gianluca Lapadula durante en el programa 'Doble Punta'.

Asimismo, señaló que le gustaría llegar en algún momento de su carrera a un club de Sudamérica. "Es muy importante este momento para mí. Ahora estoy enfocado en el Spezia y mi futuro la verdad no lo veo tan largo. Pero la verdad que me encantaría, no tengo ningún problema", complementó.

¿Cuántos goles anotó Gianluca Lapadula en la Serie B 2025?

El experimentado '9 de la selección peruana ha logrado participar en 11 encuentros en la Serie B como la Copa Italia, registrando 4 goles. Su objetivo principal es recuperar su mejor estado físico y asegurar un lugar como titular, dado que el entrenador opta por alinear a dos atacantes bajo el esquema táctico 1-4-4-2. En este contexto, jugadores como Edoardo Soleri, Gabriele Artistico, Vanja Vlahovic y Giuseppe Di Serio cuentan con una ventaja considerable. En su última actuación, el artillero peruano se hizo presente en el marcador con un cabezazo que significó el 1-0 en el partido.