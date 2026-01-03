HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

¿'Spring Fever' se estrena en Netflix?: dónde ver el capítulo 1 del k-drama de Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin

Protagonizada por los actores Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin, la esperada serie coreana de comedia romántica 'Spring Fever' llega a las pantallas en enero de 2026.

El drama 'Spring Fever' estrenará capítulos todos los lunes y martes.
El drama 'Spring Fever' estrenará capítulos todos los lunes y martes. | Foto: tvN

El fenómeno del k‑drama continúa vigente y este enero de 2026 llega con una nueva propuesta que promete convertirse en la favorita de los fans de la comedia romántica. Tras el éxito de 'Beso dinamita', llega a las pantallas 'Spring Fever', una serie protagonizada por los reconocidos Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin, cuyo estreno ya genera expectativa entre los fans internacionales.

La producción está basada en la exitosa novela web homónima escrita por Baek Min A y cuenta con fecha oficial de lanzamiento y canal de transmisión confirmados. Con ello, la audiencia global espera conocer si la historia estará disponible en Netflix, cuál es su trama y otras preguntas que marcan la expectativa en torno a este esperado estreno.

PUEDES VER: 'Mi ídolo': reparto completo de la nueva serie coreana en Netflix con Choi Soo Young y Kim Jae Young

lr.pe

¿De qué trata la serie coreana 'Spring Fever'?

La trama de 'Spring Fever' sigue a Yoon Bom (Lee Joo Bin), una profesora reconocida en Seúl por su carisma y cercanía con los estudiantes, que inesperadamente se traslada a una secundaria en un pequeño pueblo. Su llegada no pasa desapercibida, aunque su actitud distante despierta curiosidad.

En ese nuevo entorno, conoce a Seon Jae Kyu (Ahn Bo Hyun), tío de uno de sus alumnos, cuya apariencia ruda contrasta con la calidez y encanto que esconde bajo la superficie. A medida que Bom se adapta a su nueva vida, Jae Kyu comienza a mostrar un interés genuino por ella, dejando ver un lado vulnerable que rompe con la imagen de hombre fuerte.

PUEDES VER: Los k-dramas más esperados en enero 2026: guía completa de títulos y fechas de estreno

lr.pe

¿'Spring Fever' estará en Netflix?

En los últimos años, Netflix se ha consolidado como la plataforma de referencia para los amantes de los k‑dramas a nivel internacional. Sin embargo, esta vez 'Spring Fever' no formará parte de su catálogo, sino que llegará a Amazon Prime Video, servicio que ha ganado terreno entre el fandom gracias a producciones como 'Cásate con mi esposo', 'El que no gana no ama' y 'La isla'.

El primer episodio de la serie protagonizada por Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin se estrenará este lunes 5 de enero a las 8.50 p. m. por tvN y TVING en Corea del Sur. Tras su debut televisivo, estará disponible en Prime Video a nivel mundial. Cabe recordar que el acceso requiere una suscripción activa, aunque la plataforma ofrece un período de prueba gratuito para nuevos usuarios.

Reparto completo de 'Spring Fever'. Foto: tvN

Reparto completo de 'Spring Fever'. Foto: tvN

PUEDES VER: 'Mi Ídolo', capítulo 3: fecha de estreno en español latino y en qué plataforma verlo

lr.pe

Reparto de 'Spring Fever'

  • Ahn Bo Hyun es Seon Jae Kyu
  • Lee Joo Bin es Yoon Bom
  • Cha Seo Won es Choi Yi Joon
  • Lee Jae In es Choi Se Jin
  • Jo Joon Young es Seon Han Gyeol.
