¿'Spring Fever' se estrena en Netflix?: dónde ver el capítulo 1 del k-drama de Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin

El fenómeno del k‑drama continúa vigente y este enero de 2026 llega con una nueva propuesta que promete convertirse en la favorita de los fans de la comedia romántica. Tras el éxito de 'Beso dinamita', llega a las pantallas 'Spring Fever', una serie protagonizada por los reconocidos Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin, cuyo estreno ya genera expectativa entre los fans internacionales.

La producción está basada en la exitosa novela web homónima escrita por Baek Min A y cuenta con fecha oficial de lanzamiento y canal de transmisión confirmados. Con ello, la audiencia global espera conocer si la historia estará disponible en Netflix, cuál es su trama y otras preguntas que marcan la expectativa en torno a este esperado estreno.

¿De qué trata la serie coreana 'Spring Fever'?

La trama de 'Spring Fever' sigue a Yoon Bom (Lee Joo Bin), una profesora reconocida en Seúl por su carisma y cercanía con los estudiantes, que inesperadamente se traslada a una secundaria en un pequeño pueblo. Su llegada no pasa desapercibida, aunque su actitud distante despierta curiosidad.

En ese nuevo entorno, conoce a Seon Jae Kyu (Ahn Bo Hyun), tío de uno de sus alumnos, cuya apariencia ruda contrasta con la calidez y encanto que esconde bajo la superficie. A medida que Bom se adapta a su nueva vida, Jae Kyu comienza a mostrar un interés genuino por ella, dejando ver un lado vulnerable que rompe con la imagen de hombre fuerte.

¿'Spring Fever' estará en Netflix?

En los últimos años, Netflix se ha consolidado como la plataforma de referencia para los amantes de los k‑dramas a nivel internacional. Sin embargo, esta vez 'Spring Fever' no formará parte de su catálogo, sino que llegará a Amazon Prime Video, servicio que ha ganado terreno entre el fandom gracias a producciones como 'Cásate con mi esposo', 'El que no gana no ama' y 'La isla'.

El primer episodio de la serie protagonizada por Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin se estrenará este lunes 5 de enero a las 8.50 p. m. por tvN y TVING en Corea del Sur. Tras su debut televisivo, estará disponible en Prime Video a nivel mundial. Cabe recordar que el acceso requiere una suscripción activa, aunque la plataforma ofrece un período de prueba gratuito para nuevos usuarios.

Reparto completo de 'Spring Fever'. Foto: tvN

Reparto de 'Spring Fever'