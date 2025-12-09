Alianza Lima confirma primeras salidas tras destitución de Néstor Gorosito: Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique no van más
A través de sus redes sociales, Alianza Lima anunció la salida de Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique, pese a que ambos habían expresado su deseo de continuar en el club para el 2026.
A través de sus redes sociales, Alianza Lima anunció que Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique son sus dos primeras bajas. La noticia sorprendió, ya que ambos jugadores habían expresado su deseo de permanecer en el club victoriano. No obstante, tras la mala campaña de Alianza en la Liga 1, el equipo buscará renovar su plantilla de cara a la próxima temporada.
Como se recuerda, ambos jugadores llegaron esta temporada y estuvieron bajo el mando de Néstor Gorosito, quien también dejó el club hace unos días tras la derrota frente a Sporting Cristal en los playoffs de la Liga 1, donde Alianza Lima perdió la oportunidad de luchar por el cupo de Perú 2 y quedó solo con el Perú 4.
Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini dejarán Alianza Lima
Vía redes sociales, el club anunció mediante un post vía X que ambos jugadores no continuarían: "Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini culminan su etapa en Alianza Lima. Les deseamos éxito en sus próximos proyectos deportivos", se lee en el post.
Cómo se recuerda, hace unos días se conoció que algunos jugadores del equipo no tendrían renovación de contrato; entre ellos se encuentran el uruguayo y el argentino, quienes deberán continuar su carrera fuera de la institución. Sin embargo, aún falta que se anuncie de manera oficial el futuro de algunos futbolistas, entre los que se incluyen:
- Angelo Campos
- Ricardo Lagos
- Alan Cantero
Fichajes de Alianza Lima para el 2026
En medio de este panorama complicado, la directiva de Alianza Lima ha comenzado a moverse en el mercado de fichajes y ya tiene acuerdos para incorporar a cuatro jugadores. Entre los refuerzos más destacados figura Jairo Vélez, reciente campeón de la Liga 1 con Universitario de Deportes.
- D' Alesandro Montenegro (compra del pase a ADT de Tarma)
- Cristian Carbajal (compra del pase a Sport Boys)
- Alejandro Duarte (libre desde Sporting Cristal)
- Jairo Vélez (compra del pase a César Vallejo).