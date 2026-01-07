El último martes 6 de enero, Alianza Lima viajó rumbo a Uruguay para lo que será su participación en la Serie Río de La Plata 2026. El conjunto blanquiazul comenzó con la pretemporada desde hace algunos días con miras al partido contra Independiente de Avellaneda. Antes de partir a tierras charrúas, la institución victoriana le dio una mala noticia a la hinchada: Kevin Quevedo sufrió un esguince de segundo grado y estará fuera por varias semanas.

A pesar de ello, Quevedo no quiso perderse la oportunidad de acompañar a sus compañeros en este campeonato. Por ello, fue visto trasladándose en silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez junto con el resto del plantel.

Alianza Lima confirmó la baja de Kevin Quevedo

A través de redes sociales, Alianza Lima anunció la sensible lesión que sufrió Quevedo durante los entrenamientos dirigidos por Pablo Guede. Si bien no confirman el tiempo que estará fuera de las canchas, se estima que pueda ser entre 20 a 25 días.

"Durante el entrenamiento del lunes 5 de enero, nuestro futbolista Kevin Quevedo sufrió una lesión que le impidió culminar los trabajos y tuvo que salir del terreno de juego. Los estudios médicos realizados detectaron que el atacante tiene un esguince de segundo grado en el tobillo derecho. De igual manera, el futbolista viajará con la delegación y realizará el proceso de recuperación en Montevideo", informó el club.

¿Cuándo juega Alianza Lima ante Independiente por la Serie Río de La Plata?

Alianza Lima se enfrentará ante Independiente este sábado 10 de enero en Montevideo, Uruguay. El enfrentamiento iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Disney Plus Premium para algunos países de Sudamérica.