Luis Advíncula le pone fina a su ciclo en Boca Juniors: lateral tiene un acuerdo para reforzar a Alianza Lima

De acuerdo a los reportes de la prensa argentina, el lateral de 35 años decidió rescindir su contrato con Boca Juniors y tiene todo listo para volver al fútbol peruano.

Luis Advíncula jugó en Perú por los clubes Sporting Cristal y Juan Aurich. Foto: composición LR/AFP
Luis Advíncula regresará al fútbol peruano luego de varios años en el extranjero. El experimentado defensor decidió ponerle fin a su ciclo en Boca Juniors de Argentina y ya tiene un acuerdo para ser nuevo refuerzo de Alianza Lima.

"Luis Advíncula no sigue en Boca. El jugador peruano llegó a un acuerdo para arreglar la rescisión de su contrato y va a continuar su carrera en su país natal", reveló el periodista Emiliano Raddi de la cadena internacional ESPN.

Luis Advíncula tiene un acuerdo con Alianza Lima

Las únicas 2 opciones que tenía el popular 'Bolt' en la Liga 1 eran Sporting Cristal, club con el que se identifica, y Alianza Lima. Sin embargo, en las últimas horas, Julio César Uribe descartó el retorno del mundialista a la institución rimense.

En ese sentido, el periodista Denilson Barrenechea indicó que el lateral derecho de la selección peruana se convertirá en nuevo fichaje de los blanquiazules y se sumará a la pretemporada en Uruguay. Los victorianos vienen preparándose para afrontar la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

"Luis Advíncula será nuevo jugador de Alianza Lima. El lateral derecho acordó su desvinculación de Boca Juniors. Sporting Cristal volvió a comunicarse con 'Lucho', pero económicamente era difícil competir con Alianza. Alcanzará al plantel íntimo en Uruguay", explicó en su cuenta de Twitter.

¿En qué clubes jugó Luis Advíncula?

Luis Advíncula, que disputó el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana, paseó su fútbol por países como España, Alemania, Brasil, México y Argentina.

  • Sporting Cristal (Perú)
  • Juan Aurich (Perú)
  • SK Tavriya (Ucrania)
  • Hoffenheim (Alemania)
  • Ponte Petra (Brasil)
  • Vitória Setúbal (Portugal)
  • Bursaspor (Turquía)
  • Newell's Old Boys (Argentina)
  • Tigres UANL (México)
  • Lobos BUAP (México)
  • Rayo Vallecano (España)
  • Boca Juniors (Argentina).
