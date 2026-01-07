HOYSuscripcion LR Focus

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Adolescente de 16 años habría disparado al hombre de prensa y al hermano de este último, quien resultó herido en Pacasmayo. Hay otros dos detenidos que son investigados como cómplices.

Familiares del periodista esperan hallar justicia.
Familiares del periodista esperan hallar justicia.

Un mes después del lamentable crimen, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el menor de 16 años, identificado con las iniciales S. J. J. A., quien es acusado de ser el autor principal del asesinato del periodista Juan Núñez Guevara, director del canal Kamila TV. Él también es procesado por el intento de homicidio del hermano de la misma víctima, quien resultó herido durante el ataque armado ocurrido en la provincia liberteña de Pacasmayo.

 Según la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de La Libertad, el mencionado adolescente es investigado por el delito de sicariato en agravio del periodista y de tentativa de sicariato en perjuicio de David Núñez, hermano de la víctima.

La Fiscalía informó que se investiga también a Jaime Zelada Paredes, en calidad de coautor; y a Marcos Lara Cruzado, como cómplice, ya que ambos habrían participado en la planificación y ejecución del crimen. “Existen elementos de convicción que ya han sido presentados”, precisó.

Durante la audiencia, se pudo determinar que, el 6 de diciembre pasado, el menor de iniciales S. J. J. A. viajaba como copiloto a bordo de la motocicleta que manejaba Jaime Zelada en el momento que intervinieron a las víctimas que regresaban de una cobertura periodística.

Tras ello, el menor habría aprovechado la ocasión para disparar a ambos hermanos en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la curva denominada ‘La Barranca’.

A ellos dos se suma Marcos Lara, quien figura como presunto cómplice en la planificación del asesinato del periodista, quien fundó uno de los medios digitales más activos de la provincia de Pacasmayo.

La Fiscalía sigue analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar; aunque no se descarta que el móvil del crimen se haya coordinado desde el penal El Milagro.

“La medida de 18 meses busca asegurar la presencia del investigado durante el desarrollo de la investigación y un eventual proceso”, señaló el Ministerio Público.

La prensa bajo amenaza

En su informe anual, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtió que el 2025 fue el año más riesgoso para el gremio en el Perú, con 458 ataques a hombres y mujeres de prensa, entre asesinatos, agresiones físicas, amenazas, discursos estigmatizantes y trabas a la cobertura informativa.  

Solo el año pasado, cuatro periodistas fueron asesinados por sicarios durante el ejercicio de su labor, de acuerdo con el informe de la ANP. Ellos fueron Gastón Medina Sotomayor, director de Cadena Sur TV (Ica); Ramiro Raúl Celis López, locutor radial de Iquitos (Loreto); Fernando Núñez Guevara, comunicador de Pacasmayo (La Libertad); y Mitzar Castillejos Tezanoa, periodista de Aguaytía (Ucayali).

“Las víctimas desarrollaban coberturas vinculadas a denuncias locales, corrupción y actividades ilícitas, lo que incrementó su nivel de riesgo. Ninguno de los crímenes respondió a robos u hechos fortuitos, sino a represalias directas contra el trabajo periodístico”, respondió la ANP.

Lamentablemente, la falta de resultados judiciales consolida un escenario de impunidad que expone a los periodistas regionales como los más vulnerables del país, agregó la referida asociación.

