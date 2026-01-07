Edison Flores y su peculiar mensaje a Jairo Vélez tras fichar por Alianza Lima: "Espero que le vaya muy bien, obviamente no con nosotros"
El experimentado volante sorprendió a sus seguidores, en su canal de YouTube, al recordar a Jairo Vélez y su paso por Universitario. Además, le mandó un emotivo mensaje.
Universitario se alista para el histórico tetracampeonato en la Liga 1, aunque han perdido piezas claves en el once titular. Rodrigo Ureña y Jairo Vélez serán las grandes ausencias antes de arrancar la pretemporada. El volante creativo tuvo buenos partidos e incluso rotó bien con Edison Flores, pero igual decidió irse para jugar más minutos. Por este motivo, en un streaming, el delantero 'crema' no dudó en mandarle un potente mensaje.
Vélez aportaba en la zona medular como interior, enganche y también podía subir un par de metros como segundo delantero. Su polifuncionalidad y amistad fue bien recibida por los jugadores de Universitario. Ahora lo verán desde la otra esquina con Alianza Lima.
¿Qué dijo Edison Flores sobre Jairo Vélez tras fichar por Alianza Lima?
Flores y Vélez formaron una bonita amistad y buen funcionamiento en la cancha. Por ende, 'Orejitas' lo recordó al ser consultado. "Jairo Vélez es un gran compañero y persona. Como siempre digo espero que le vaya muy bien, obviamente no contra nosotros pero es una muy buena persona. Así que nosotros lo recordaremos de la mejor manera porque fue un gran compañero”, reveló el experimentado delantero de la 'U'.
Jairo Vélez participó en 37 partidos oficiales con Universitario de Deportes, abarcando tanto el torneo nacional como la Copa Libertadores, lo que lo convirtió en una alternativa constante para el cuerpo técnico. Durante esta temporada, logró anotar tres goles y ofrecer una asistencia a sus compañeros.
¿Qué dijo Jairo Vélez sobre Alianza Lima?
"Contento por este gran paso en mi carrera y estoy enfocado totalmente en Alianza Lima. Los pensamientos en mi cabeza solamente están en Alianza. Vamos paso a paso para empezar bien la pretemporada y luego a darle con todo. Me siento comprometido. El primer estadio lleno que jugué en Perú fue el de Alianza Lima. La hinchada es espectacular y no puedo hablar de otra cosa", reveló el volante.
Amistoso de Universitario
La 'U' anunció 3 partidos amistosos antes de empezar la Liga 1 2026, entre estos destaca su presentación en la tradicional Noche Crema.
- Universitario vs Sport Boys | sábado 17 de enero | 10.30 a. m.
- Universitario vs Melgar | martes 20 de enero | 10.30 a. m.
- Universitario vs Universidad de Chile | sábado 24 de enero | 8.00 p. m.