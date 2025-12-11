HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima oficializa el final del ciclo de Hernán Barcos en el club con sentido adiós: "Tu nombre quedó escrito en blanco y azul"

"Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste", fueron las palabras que Alianza Lima le dedicó al 'Pirata' Barcos tras su emotiva despedida.

Hernán Barcos fue bicampeón de la Liga 1 con el club íntimo. Foto: Alianza Lima
Se terminó el ciclo de Hernán Barcos en Alianza Lima. A través de las redes sociales, el club anunció lo que muchos hinchas blanquiazules sabían, pero no querían que llegara: la despedida del ‘Pirata’, quien le dio muchas alegrías al cuadro íntimo. Acompañado de un emotivo video donde recopilan sus goles y mejores momentos, junto a la canción 'A las Nueve' del grupo No Te Va a Gustar, Alianza y Barcos deberán tomar caminos diferentes.

Como se recuerda, Hernán llegó a La Victoria en 2021, siendo la cabeza de un equipo que no la pasaba bien en algunos tramos del torneo. Sin embargo, gracias a su fidelidad con el club, se ganó el cariño de los hinchas, a quienes les dio muchas alegrías. El argentino se marcha del club habiendo anotado 77 goles durante su estadía.

Alianza Lima anuncia despedida de Hernán Barcos

En el video se puede observar goles, mejores momentos y declaraciones que dio en su momento en el club. "Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul", se puede leer en el post vía X.

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima?

El paso de Hernán Barcos por Alianza Lima dejó números sobresalientes. A pesar de sus 41 años, el ‘Pirata’ mostró una gran continuidad, superando en cada temporada la marca de 10 goles.

A lo largo de las cinco campañas en las que vistió la camiseta blanquiazul, el atacante registró 77 anotaciones en 185 encuentros entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

