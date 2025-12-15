En una reciente edición del programa 'Hazme el aguante', conducido por los exporteros Diego Penny y José Carvallo, se tuvo como invitados a los defensores de Universitario de Deportes, Matías Di Benedetto y Williams Riveros, quienes hablaron de temas relacionados al fútbol y compartieron diversas anécdotas. No obstante, uno de los temas que más llamó la atención fue cuando se les consultó sobre el fuerte cruce que tuvieron Hernán Barcos y Alex Valera tras el clásico del fútbol peruano entre la ‘U’ y Alianza Lima por el Torneo Clausura. Sobre todo, por las declaraciones del delantero argentino, en conversación con los medios, donde arremetió contra el atacante nacional, lo que genero una ola de críticas.

Tras la pregunta, el defensor argentino no dudó en referirse a estos acontecimientos y, según sus palabras, señaló que “fue una vendida de humo”, pues considera que esas declaraciones debieron quedar en la cancha y no salir a los medios de comunicación, ya que existen códigos que se deben respetar. Además, resaltó que dichas declaraciones habrían sido para que el ‘Pirata’ quede bien ante su hinchada, según su perspectiva.

Matías Di Benedetto recuerda cruce entre Alex Valera y Hernán Barcos

En sus palabras, Di Benedetto comenzó diciendo, entre risas, que estas palabras del 'Pirata' fue lo mejor que le pudo pasar a ‘Valegol’, ya que considera que después de eso empezó a ser más determinante en los partidos. Sin embargo, señaló que las declaraciones de Barcos no fueron las correctas, pues cuestionó que se dijera que, siendo extranjero, defendía mejor al Perú que Valera.

"Fue lo mejor que le pasó (entre risas). Pero sí, me parece que fue un poco vendida de humo, para mí, porque sabes que entre nosotros hay códigos y eso no se dice a las cámaras. Quizás fue para ganarse a sus propios hinchas. Se rompió un código, no estuvo bueno. Aparte, él no es peruano, es la realidad; hace muchos años está acá, y vender que vos defendés más al país que un peruano de sangre como es Valera no me cuadró. Fue para la gente", fueron las palabras del argentino.

En esta misma línea, Williams Riveros también dio su análisis sobre esta situación, resaltando que se habló más de esta pelea que del Universitario contra Alianza. "Para mí fue para sacar un poco de contexto lo que fue partido, por qué ese partido debimos ganarlo nosotros, se habló más de eso que del partido", fueron las palabras de Riveros.

¿Qué le dijo Hernán Barcos a Alex Valera?

Como se recuerda, el exjugador blanquiazul, en su momento, dio sus descargos sobre esta discusión.

"Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar como le dije a Polo después. Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto... Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle 'no' a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él", fueron sus palabras en aquel momento.