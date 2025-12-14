Alianza Lima viene definiendo al plantel que será parte de la temporada 2026. Así como hay llegadas al club, también se están dando la salida de algunos futbolistas. Entre ellos, se anunció la partida de Ricardo Lagos del club 'blanquiazul', luego de 5 temporadas. El lateral se va del club luego de obtener 2 títulos (2021 y 2022).

El futbolista trujillano no quiso pasar la oportunidad de dedicar un emotivo mensaje a la institución que le abrió las puertas en el 2021. "Llegué sin nada, apostando todo, y puedo decir que valió la penal 100%". manifestó 'Richy' a través de su cuenta de Instagram.

Ricardo Lagos agradece la oportunidad en Alianza Lima

El futbolista trujillano se despidió y agradeció por los buenos momentos que vivió en Alianza Lima. El lateral se marcha del equipo 'íntimo' con un extenso mensaje hacia la hinchada y sobre todo para el club.

"Hoy miro atrás y sí que se hicieron muchas cosas buenas: títulos, historia en el club, siendo bicampeones, logrando cosas importantes en torneo internacionales y todo eso gracias a todos los que conformaron el equipo", agradeció el popular 'Richy'.

¿En qué equipo jugará Ricardo Lagos?

No hay nada definido en cuanto al futuro de 'Richy', pero se supo que hay clubes interesados en contar con él, como Sporting Cristal, quien tiene en mente reforzar la posición de lateral izquierdo para la Liga 1 y la próxima Copa Libertadores. Esta posición ha sido uno de los puntos más débiles y cuestionados del equipo rimense.

Por otro lado, Sport Boys también sería uno de los equipos que tiene en mente fichar a Lagos, pero una de las trabas sería el tema económico, ya que no podrían competir con el poder adquisitivo de otros clubes. De todas formas, el club 'chalaco' hará un esfuerzo ya que quieren armar un plantel importante de cara a lo que será su centenario.