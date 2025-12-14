HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
Deportes

Ricardo Lagos dejó emotivo mensaje tras recordar su paso por Alianza Lima: "Valió la pena"

Luego de hacerse oficial su salida de Alianza Lima, 'Richy' dejó un mensaje a través de sus redes sociales.

Ricardo Lagos se despide de Alianza Lima con emotivo mensaje. Foto: Alianza Lima/Composición LR
Ricardo Lagos se despide de Alianza Lima con emotivo mensaje. Foto: Alianza Lima/Composición LR

Alianza Lima viene definiendo al plantel que será parte de la temporada 2026. Así como hay llegadas al club, también se están dando la salida de algunos futbolistas. Entre ellos, se anunció la partida de Ricardo Lagos del club 'blanquiazul', luego de 5 temporadas. El lateral se va del club luego de obtener 2 títulos (2021 y 2022).

El futbolista trujillano no quiso pasar la oportunidad de dedicar un emotivo mensaje a la institución que le abrió las puertas en el 2021. "Llegué sin nada, apostando todo, y puedo decir que valió la penal 100%". manifestó 'Richy' a través de su cuenta de Instagram.

larepublica.pe

PUEDES VER: Alan Cantero admite conversaciones con Universitario, pero revela deseo de quedarse en Alianza Lima

lr.pe

Ricardo Lagos agradece la oportunidad en Alianza Lima

El futbolista trujillano se despidió y agradeció por los buenos momentos que vivió en Alianza Lima. El lateral se marcha del equipo 'íntimo' con un extenso mensaje hacia la hinchada y sobre todo para el club.

"Hoy miro atrás y sí que se hicieron muchas cosas buenas: títulos, historia en el club, siendo bicampeones, logrando cosas importantes en torneo internacionales y todo eso gracias a todos los que conformaron el equipo", agradeció el popular 'Richy'.

PUEDES VER: Sporting Cristal cerca de fichar a futbolista brasileño: Gabriel Santana interesa en el club celeste

lr.pe

¿En qué equipo jugará Ricardo Lagos?

No hay nada definido en cuanto al futuro de 'Richy', pero se supo que hay clubes interesados en contar con él, como Sporting Cristal, quien tiene en mente reforzar la posición de lateral izquierdo para la Liga 1 y la próxima Copa Libertadores. Esta posición ha sido uno de los puntos más débiles y cuestionados del equipo rimense.

Por otro lado, Sport Boys también sería uno de los equipos que tiene en mente fichar a Lagos, pero una de las trabas sería el tema económico, ya que no podrían competir con el poder adquisitivo de otros clubes. De todas formas, el club 'chalaco' hará un esfuerzo ya que quieren armar un plantel importante de cara a lo que será su centenario.

Notas relacionadas
¿A qué hora es el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC HOY EN VIVO por la final playoffs de Liga 1?

¿A qué hora es el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC HOY EN VIVO por la final playoffs de Liga 1?

LEER MÁS
Cusco FC y Sporting Cristal definen al segundo clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Cusco FC y Sporting Cristal definen al segundo clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Sporting Cristal cerca de fichar a futbolista brasileño: Gabriel Santana interesa en el club celeste

Sporting Cristal cerca de fichar a futbolista brasileño: Gabriel Santana interesa en el club celeste

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
PSG - Flamengo: día, hora y canal TV para ver la gran final de la Copa Intercontinental 2025

PSG - Flamengo: día, hora y canal TV para ver la gran final de la Copa Intercontinental 2025

LEER MÁS
Fernando Egúsquiza se disculpó por insultar en vivo a jugadoras de Olva Latino: "Me hago cargo y asumo la responsabilidad"

Fernando Egúsquiza se disculpó por insultar en vivo a jugadoras de Olva Latino: "Me hago cargo y asumo la responsabilidad"

LEER MÁS
¡Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina! Blanquiazules dieron el golpe ante Universitario en la final 2025

¡Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina! Blanquiazules dieron el golpe ante Universitario en la final 2025

LEER MÁS
Cusco FC y Sporting Cristal definen al segundo clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Cusco FC y Sporting Cristal definen al segundo clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Deportes

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

Eddie Fleischman criticó con dureza el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II: ''Mancha al futbolista peruano de exportación''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025