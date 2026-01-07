El administrador de Alianza Lima confesó que le ofreció al atacante argentino seguir vinculado con el club. | Foto: composición LR/Ovación/Alianza Lima

Fernando Cabada, actual administrador de Alianza Lima, se pronunció en entrevista con Latina para aclarar la situación de Hernán Barcos tras su salida del club. El directivo también reveló que se le ofreció al 'Pirata' asumir un cargo distinto una vez finalizado su contrato, en reconocimiento a su peso histórico, liderazgo e influencia en el vestuario durante las cinco temporadas que disputó con el club de La Victoria.

La confesión del directivo de Alianza Lima sobre la salida de Hernán Barcos

En medio de la conversación, el directivo de Alianza Lima confesó que sostuvo un diálogo con Hernán Barcos para manifestarle su intención de que el atacante argentino permanezca en el club blanquiazul, pero en un cargo fuera del ámbito futbolístico.

“Yo hablé personalmente con Hernán y él lo sabe. No daré detalles confidenciales de la conversación, pero le ofrecí la permanencia en puestos de responsabilidad dentro de la institución, en retos que creo que él podría encarnar de manera perfecta por ser quien es dentro de Alianza”, señaló el administrador ‘Blanquiazul’.

Según explicó Cabada, la propuesta se dio en un contexto de renovación, ya que el club victoriano evaluaba realizar cambios en el plantel tras no cumplir con los objetivos trazados.

La respuesta de Hernán Barcos al ofrecimiento del administrador de Alianza Lima

Pese a la intención del administrador de Alianza Lima de seguir contando con el futbolista argentino y ofrecerle un nuevo cargo en la institución, Hernán Barcos optó por continuar su carrera en el fútbol profesional y, posteriormente, aceptó la propuesta del FC Cajamarca, decisión que fue respetada por la dirigencia.

“Él tiene un tiempo para pensarlo, ahora está en otros retos. Él decidió seguir jugando y ese es un tema que para nosotros ya no iba. Ahí están las puertas abiertas en otro plano”, acotó el directivo.

Finalmente, Fernando Cabada destacó el profesionalismo de Hernán Barcos y el legado que dejó en Alianza Lima. El administrador subrayó su compromiso tanto dentro como fuera del campo durante su etapa en el club. Además, aseguró que las puertas de la institución siempre estarán abiertas para el 'Pirata'.

“En el caso de Hernán, es un ícono a quien le agradecemos mucho. Ha sido goleador histórico, una figura internacional en Alianza y, posteriormente, nacionalizado. Siempre existen altas, bajas, fichajes y no renovaciones; su situación entró en ese espectro. Él sabe que las puertas del club están abiertas”, finalizó.