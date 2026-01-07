HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | #TLR

Deportes

Administrador de Alianza Lima revela que le ofrecieron ejercer otro cargo a Hernán Barcos para que siga vinculado con el club: ''Las puertas están abiertas para él''

El directivo de Alianza Lima confirmó que dialogó con el 'Pirata' sobre su posible permanencia en una función distinta, en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo en el club.

El administrador de Alianza Lima confesó que le ofreció al atacante argentino seguir vinculado con el club.
El administrador de Alianza Lima confesó que le ofreció al atacante argentino seguir vinculado con el club. | Foto: composición LR/Ovación/Alianza Lima

Fernando Cabada, actual administrador de Alianza Lima, se pronunció en entrevista con Latina para aclarar la situación de Hernán Barcos tras su salida del club. El directivo también reveló que se le ofreció al 'Pirata' asumir un cargo distinto una vez finalizado su contrato, en reconocimiento a su peso histórico, liderazgo e influencia en el vestuario durante las cinco temporadas que disputó con el club de La Victoria.

La confesión del directivo de Alianza Lima sobre la salida de Hernán Barcos

En medio de la conversación, el directivo de Alianza Lima confesó que sostuvo un diálogo con Hernán Barcos para manifestarle su intención de que el atacante argentino permanezca en el club blanquiazul, pero en un cargo fuera del ámbito futbolístico.

PUEDES VER: Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"

lr.pe

“Yo hablé personalmente con Hernán y él lo sabe. No daré detalles confidenciales de la conversación, pero le ofrecí la permanencia en puestos de responsabilidad dentro de la institución, en retos que creo que él podría encarnar de manera perfecta por ser quien es dentro de Alianza”, señaló el administrador ‘Blanquiazul’.

Según explicó Cabada, la propuesta se dio en un contexto de renovación, ya que el club victoriano evaluaba realizar cambios en el plantel tras no cumplir con los objetivos trazados.

PUEDES VER: Hernán Barcos fue presentado como nuevo jugador de FC Cajamarca: "El 'Pirata' ha encontrado su nuevo puerto"

lr.pe

La respuesta de Hernán Barcos al ofrecimiento del administrador de Alianza Lima

Pese a la intención del administrador de Alianza Lima de seguir contando con el futbolista argentino y ofrecerle un nuevo cargo en la institución, Hernán Barcos optó por continuar su carrera en el fútbol profesional y, posteriormente, aceptó la propuesta del FC Cajamarca, decisión que fue respetada por la dirigencia.

“Él tiene un tiempo para pensarlo, ahora está en otros retos. Él decidió seguir jugando y ese es un tema que para nosotros ya no iba. Ahí están las puertas abiertas en otro plano”, acotó el directivo.

Finalmente, Fernando Cabada destacó el profesionalismo de Hernán Barcos y el legado que dejó en Alianza Lima. El administrador subrayó su compromiso tanto dentro como fuera del campo durante su etapa en el club. Además, aseguró que las puertas de la institución siempre estarán abiertas para el 'Pirata'.

“En el caso de Hernán, es un ícono a quien le agradecemos mucho. Ha sido goleador histórico, una figura internacional en Alianza y, posteriormente, nacionalizado. Siempre existen altas, bajas, fichajes y no renovaciones; su situación entró en ese espectro. Él sabe que las puertas del club están abiertas”, finalizó.

Notas relacionadas
Hernán Barcos traza el objetivo de FC Cajamarca en la Liga 1 2026: "No podemos empezar con la mentalidad de salvar la categoría"

Hernán Barcos traza el objetivo de FC Cajamarca en la Liga 1 2026: "No podemos empezar con la mentalidad de salvar la categoría"

LEER MÁS
Desde Uruguay descartan a Hernán Barcos como fichaje para el 2026: "Un equipo peruano le ofreció un salario imposible de igualar"

Desde Uruguay descartan a Hernán Barcos como fichaje para el 2026: "Un equipo peruano le ofreció un salario imposible de igualar"

LEER MÁS
FC Cajamarca revela fecha del debut de Hernán Barcos previo a la Liga 1: "Nuestra idea es que hagamos 5 partidos amistosos"

FC Cajamarca revela fecha del debut de Hernán Barcos previo a la Liga 1: "Nuestra idea es que hagamos 5 partidos amistosos"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

LEER MÁS
Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

LEER MÁS
Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras captura de Nicolás Maduro

Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras captura de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

LEER MÁS
Williams Riveros y Matías Di Benedetto jalaron su examen de nacionalización: el plan de Universitario para inscribirlos a la Liga 1 2026

Williams Riveros y Matías Di Benedetto jalaron su examen de nacionalización: el plan de Universitario para inscribirlos a la Liga 1 2026

LEER MÁS
Revelan las 2 razones por las que Luis Advíncula no llegó a un acuerdo con Sporting Cristal: "No hubo más contacto"

Revelan las 2 razones por las que Luis Advíncula no llegó a un acuerdo con Sporting Cristal: "No hubo más contacto"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

Yeap Ban Har: “El cerebro humano está diseñado para ser matemático”

Deportes

El FC Barcelona aplastó al Athletic Club (5-0) y se metió a la final de la Supercopa de España

Final Olimpia vs Marathón EN VIVO HOY: hora y canal del partido por el Torneo Apertura 2025 de Honduras

Edison Flores y su peculiar mensaje a Jairo Vélez tras fichar por Alianza Lima: "Espero que le vaya muy bien, obviamente no con nosotros"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025