'Mi ídolo' capítulo 5 en español latino completo: a qué hora sale y dónde ver el k-drama

El k-drama 'Mi ídolo' lanza nuevos episodios esta semana, en medio de las expectativas de los fanáticos en todo el mundo por conocer cómo se desarrolla la historia entre la abogada Maeng Se Na y el idol Do Ra Ik. Previamente, el artista fue acusado de asesinar a Kang Woo Seong, quien no solo era su compañero en el grupo de chicos Gold Boys, sino también su único amigo. Aunque en un principio el propio Ra Ik dudaba si era o no el asesino, ahora está convencido de su inocencia y ha comenzado a luchar, junto a su representante, para encontrar al verdadero culpable mientras intenta limpiar su nombre.

En medio de esa situación, reapareció Hye Joo, un antiguo amor que complica las cosas para el cantante, quien comenzó a abrir su corazón a la abogada. El avance del capítulo 4 de 'Mi ídolo', también conocido como 'Idol I', adelanta situaciones más cercanas entre Ra Ik y Se Na, quien, detrás de una fría expresión, oculta que es su fan desde hace más de 10 años.

¿Dónde ver el capítulo 5 de 'Mi ídolo' en español latino?

'Mi ídolo' está disponible en Netflix con doblaje al español latino para toda la región. La plataforma de streaming estrena los nuevos capítulos del k‑drama el mismo día que en Corea del Sur, donde la producción protagonizada por los actores Choi Soo Young y Kim Jae Young se transmite a través del canal ENA todos los lunes y martes.

Además del doblaje, Netflix ofrece la opción de audio original en coreano acompañado de subtítulos, lo que permite a los espectadores elegir la experiencia que prefieran. Cabe recordar que el acceso al contenido requiere una suscripción activa, con planes que en Perú parten desde S/ 28.90 al mes.

¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de 'Mi ídolo'?

Atención si sigues la historia de Do Ra Ik y Maeng Se Na. El capítulo 5 de 'Mi ídolo' se estrena el lunes 5 de enero de 2026. En Corea del Sur, la emisión original se realiza por el canal ENA a las 10.00 p. m. (KST). Para los seguidores internacionales, Netflix habilita el episodio en español latino a las 9.00 a. m. en Perú. A continuación, los horarios según cada región.