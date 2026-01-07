La inseguridad y extorsión en el transporte público de Lima y Callao mantienen en alerta a los gremios del sector, evaluando un posible paro de actividades en 2026. | composición | Andina/Marco Cotrina La República

La inseguridad y la extorsión que golpean al transporte público en Lima y Callao mantienen en alerta a los gremios del sector, que evalúan un posible paro de actividades en 2026 ante el incremento en las tarifas de “cupos” exigidos por bandas criminales. Empresarios y conductores reclaman al gobierno de José Jerí que enfrente la ola de violencia que persiste en rutas urbanas e interurbanas, y que genera temor entre trabajadores y pasajeros.

La República conversó con los principales dirigentes de transporte, quienes señalan que la frecuencia de atentados tras las fiestas de fin de año ha vuelto a aumentar. En varias zonas de Lima Este, Ventanilla y San Juan de Lurigancho, los ataques a unidades continúan, mientras que las exigencias económicas de grupos delictivos no dan tregua. Se reporta que las bandas de extorsionadores han triplicado el cobro de cupos al comienzo de este año a empresas, choferes y cobradores de buses, además de otros vehículos.

Líderes de transporte se pronuncian sobre posible paro

Los líderes gremiales del transporte han manifestado posturas distintas ante la posibilidad de una paralización. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, indicó a este medio que una fecha tentativa ''se estaría evaluando'', y fue crítico con el Ejecutivo: ''No hay ninguna respuesta favorable de parte del gobierno y para seguir trabajando siguen pagando y los asesinatos siguen''.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transportes, también detalló que están “evaluando fecha para reunión”. Sobre los ataques extorsivos, afirmó que “se han incrementado en estas dos semanas”. El dirigente dijo que la gestión del recientemente nombrado general PNP, Víctor Revoredo, “no cuenta con la logística ni presupuesto aún suficiente en temas de seguridad… está empezando en cero”, pero precisó que aún es pronto para ver resultados.

Añadió que, si bien hay casos de empresas que han podido pagar los cupos, “los señores infames han subido o pretenden subir de S/ 10 a 30”. Ojeda refirió que la situación es “insostenible” y no descartó un nuevo paro si las condiciones empeoran. Sostuvo que la última reunión con el gobierno fue hace una semana, tras el atentado hacia la empresa Translicsa donde se registró el lanzamiento de una granada de guerra dentro de uno de sus buses en San Martín de Porres. ''Estuvimos con el ministro del Interior... Ya ellos coordinan e investigan'', dijo.

Para Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), aún no se han realizado reuniones formales. “Se ha mantenido por fiestas de fin de año el cobro de cupos, pero se puede evidenciar una ligera percepción de calma... Pero es porque la mayoría de los dirigentes están postulando para diputados y senadores, y perdieron legitimidad para liderar cualquier movilización gremial”, explicó, sugiriendo que factores políticos internos han debilitado la organización de posibles protestas.

Por último, Geovani Diez, vicepresidente de Gremios de Transporte Multimodal del Perú, aseguró que su gremio aún no ha emitido “anuncios de paros”, aunque reconoció atentados puntuales contra choferes en las últimas semanas.

Últimos atentados al transporte este 2026

Cerca de la medianoche del martes 6, un sujeto disparó al menos siete veces contra un bus de la línea 41 —que cubre la ruta Villa El Salvador–Pachacútec— en su paradero final de la avenida Mariano Pastor Sevilla, cuando la unidad ya estaba estacionada y el chofer (quien resulto baleado) había culminado su recorrido. El atentado ocurrió en el contexto de extorsiones denunciadas por la empresa. Más temprano, en el distrito chalaco de Ventanilla, una combi de transporte fue interceptada por un atacante que disparó contra la unidad con pasajeros a bordo, en un nuevo episodio de violencia vinculada a extorsiones. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Los choferes de la línea 41 paralizaron sus actividades tras el atentado de este martes. Foto: Marcia Chahua / La República

Este lunes 5, dos mototaxistas fueron asesinados en Lima por presuntos pasajeros: Miguel Ángel Jaranpa Quispe (28) fue atacado en Breña y Heberth Rivas Manzano (29) en San Juan de Lurigancho, en ambos casos por sujetos armados que se desplazaban en motocicletas. Estos ataques se suman a la persistente amenaza que enfrentan diversas modalidades de transporte. Conductores de diversos vehículos han denunciado amenazas diarias y exigencias de pago mediante mensajes intimidatorios donde advierten sobre represalias.

Cómo se cerró el 2025: atentados mortales

El año 2025 cerró siendo uno de los más violentos para el transporte público en Lima y Callao. Según cifras oficiales y reportes del sector, una gran mayoría de empresas formales han sido objeto de extorsión, con asesinatos y atentados. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y noviembre del año pasado se registraron 121 ataques extorsivos en el sector, con al menos 60 conductores asesinados. Según la Alianza Nacional de Transportistas, la cifra de transportistas asesinados, incluyendo a choferes de distintos medios de transporte, es de más de 80 personas.

El año 2025 dejó un saldo de más de 73 transportistas fallecidos. Foto: difusión.

Las modalidades fueron variadas, con explosivos, armas de fuego o incendios provocados, y todas dejaron un mensaje claro de impunidad. Los ataques no solo afectaron a buses urbanos, sino también a colectivos, camiones y mototaxis. El miedo generalizado llevó a una reducción en la operación de varias líneas, con rutas suspendidas temporalmente por la falta de conductores dispuestos a salir ante el riesgo de atentados.

Paros en 2025

La respuesta de los gremios ante esta crisis incluyó múltiples paralizaciones en 2025. Producto de las constantes muertes de transportistas por ataques de sicarios, se registraron al menos 10 protestas a lo largo del año para exigir acción al Gobierno. Estas manifestaciones, combinadas con la paralización de labores en distintos momentos, marcaron un promedio de aproximadamente un paro de transportistas al mes, aunque algunas duraron solo un día y consistieron en marchas y apagones de motores en puntos clave de Lima y Callao.

La protesta más relevante fue la del 27 y 28 de julio, en el marco de las Fiestas Patrias, donde transportistas realizaron una paralización de 48 horas como medida de presión para exigir mayores medidas de seguridad y protección frente a las mafias que controlan parte del sector.

