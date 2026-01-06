HOYSuscripcion LR Focus

Luis Ramos le cierra las puertas a una futura llegada a Universitario y destaca su presente en Alianza Lima: "Para mí es un tema cerrado"

El delantero dejó en claro que el acercamiento que hubo con Universitario es un tema cerrado y está enfocado en lo que será la pretemporada con Alianza Lima.

Luis Ramos le cierra las puertas a una futura llegada a Universitario y destaca su presente en Alianza Lima. Foto: Composición LR
Luis Ramos le cierra las puertas a una futura llegada a Universitario y destaca su presente en Alianza Lima. Foto: Composición LR

Luis Ramos vive su mejor momento a nivel futbolístico. Luego de una temporada siendo goleador en América de Cali, llega a Alianza Lima con la idea de mantener esa regularidad mostrada la temporada pasada. No fue el único club que quiso contar con él, el compadre, Universitario de Deportes también intentó tenerlo en su plantel, pero terminó eligiendo la propuesta de los 'blanquiazules'.

El medio Jax Latin Media, consultó al delantero peruano sobre dicho interés de la 'U' por ficharlo pero, él indicó que es un tema cerrado y sólo está enfocado en Alianza Lima. "Para mí es un tema cerrado, creo que por todo el respeto que se merece Alianza, prefiero no tocar el tema, porque la verdad estoy feliz y agradecido con el club", mencionó el '9'.

PUEDES VER: Cambio en la Liga 1: clubes aprueban el aumento de cupos a 7 extranjeros en cancha para la temporada 2026

lr.pe

Luis Ramos le cierra las puertas a Universitario y destaca su presente en Alianza Lima

El delantero de la selección peruana destacó la temporada que tuvo en el fútbol colombiano. De igual forma, dejó en claro que su representante conversó con la gente de la 'U' para dejar las cosas claras. "La verdad me quedo contento por el trabajo que hice en Colombia porque salir goleador un un club tan grande no es cualquier cosa. Creo que por esos méritos muchos clubes se interesaron en mi trabajo y poder contratarme. Pero nada, eso creo que lo habló mi empresario con la gente de Universitario", indicó el delantero. Recordemos que el contrato de Luis Ramos en Alianza Lima es por las siguientes tres temporadas. Es decir, hasta finales del 2028.

PUEDES VER: Juan Lucumí deja la Liga 1 tras estar en la mira de Sporting Cristal: delantero colombiano jugará en Nejmeh SC de Líbano

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Luis Ramos?

El goleador peruano ha pasado por distintos equipos del fútbol peruano. Tuvo la experiencia de jugar en el extranjero en América de Cali, donde realizó una buena temporada, que lo llevó a que Alianza Lima se fije en contar con él para la temporada 2026. Esta es la lista de clubes por donde pasó el artillero:

  • Carlos Mannucci (Perú)
  • Deportivo Llacuabamba (Perú)
  • Deportivo Municipal (Perú)
  • Los Chankas (Perú)
  • Cusco FC (Perú)
  • América de Cali (Colombia)
  • Alianza Lima (Perú)
