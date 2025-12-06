HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO: alineaciones, horario y canal de TV de semifinal de vuelta por playoffs de Liga 1

Luego del partidazo de la ida, blanquiazules y rimenses definirán al rival de Cusco en la final de los playoffs de Liga 1. Sigue la transmisión de la vuelta entre Alianza Lima vs Sporting Cristal.

Alianza Lima y Sporting Cristal viene de igualar en sus últimos 2 partidos. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Alianza Lima y Sporting Cristal viene de igualar en sus últimos 2 partidos. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo juegan por la vuelta de las semifinales de playoffs de la Liga 1. Blanquiazules y rimenses se enfrentan, a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana), en Matute. La transmisión del decisivo cotejo estará a cargo de la señal de L1 MAX; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por la vuelta de lo playoffs de la Liga 1

05:10
6/12/2025

¡Hoy juega Alianza Lima vs Sporting Cristal!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partido entre Alianza Lima contra Sporting Cristal por el partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1.

Luego de obtener un agónico empate en la ida, gracias al tanto de Hernán Barcos, los dirigidos por Néstor Gorosito esperan cerrar la serie con su gente; sin embargo, el equipo de Paulo Autuori pondrá a sus mejores jugadores para dar el golpe de visita. El vencedor de esta llave se verá las caras contra Cusco FC para definir qué club jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El encuentro entre Alianza Lima vs Sporting Cristal se disputará desde las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sporting Cristal?

La transmisión del Alianza Lima vs Sporting Cristal por el pase a la final de los playoffs de la Liga 1 2025 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Sporting Cristal online?

El Alianza Lima vs Sporting Cristal por la plataforma de L1 Play. Además, La República Deportes también te llevará ONLINE la cobertura completa del encuentro.

Alineaciones Alianza Lima vs Sporting Cristal: posibles equipos

  • Alianza Lima:  Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Sergo Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: pronósticos

Todo está muy parejo en las casas de apuestas, aunque Alianza Lima es ligeramente favorito para llevarse el encuentro. A continuación, revisa las principales cuotas.

  • Betsson: gana Alianza Lima (2,02), empate (3,35), gana Sporting Cristal (3,55)
  • Betano: gana Alianza Lima (2,12), empate (3,50), gana Sporting Cristal (3,75)
  • Bet365: gana Alianza Lima (2,00), empate (3,10), gana Sporting Cristal (3,90)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,99), empate (3,34), gana Sporting Cristal (3,69)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (1,98), empate (3,45), gana Sporting Cristal (3,85)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (2,08), empate (3,25), gana Sporting Cristal (3,60).

Últimos partidos de Alianza Lima vs Sporting Cristal

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre blanquiazules y celestes en el fútbol peruano.

  • Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima | 02.12.25
  • Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | 05.08.25
  • Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima | 01.03.25
  • Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima | 17.08.24
  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | 30.06.24.
