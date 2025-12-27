Alianza Lima responde al pedido del Mininter para reprogramar su Noche Blanquiazul: "No tendría que existir contratiempo"

Alianza Lima emitió un comunicado tras la solicitud del Ministerio del Interior para evaluar una reprogramación de la Noche Blanquiazul 2025. El Mininter anunció que el popular club de La Victoria y Universitario deben presentarse a la reunión de coordinación convocada para este 29 de diciembre. Los blanquiazules no dudaron en responder: "No tendría que existir contratiempo, desde el club Alianza Lima, nos mostramos plenamente seguros que el evento se llevará a cabo", anunciaron en el extenso comunicado de prensa.

Universitario y Alianza Lima tienen un complejo cruce el sábado 24 de enero del 2026, ya que ambos clubes decidieron realizar la presentación de sus planteles en la misma fecha. Por este motivo, apelando a la seguridad, el Ministerio del Interior estarían evaluando una reprogramación.

¿Qué dijo Alianza Lima en el comunicado?

El excampeón de la Liga 1 respondió fuerte al Ministerio del Interior mediante un extenso comunicado de prensa.