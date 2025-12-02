HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Alianza empata 1 a 1 a Cristal en playoffs de Liga 1
EN VIVO | Alianza empata 1 a 1 a Cristal en playoffs de Liga 1     EN VIVO | Alianza empata 1 a 1 a Cristal en playoffs de Liga 1     EN VIVO | Alianza empata 1 a 1 a Cristal en playoffs de Liga 1     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Deportes

Hernán Barcos se viste de héroe ante Sporting Cristal: el 'Pirata' puso el 1-1 en uno de sus últimos partidos con Alianza Lima

El 'Pirata' sorprendió a todos con un emotivo golazo, tras ingresar al área y poner el empate ante Sporting Cristal. El '9' de Alianza Lima se quiere ir por la puerta grande.

Hernán Barcos marcó su cuarto gol a Sporting Cristal. Foto: captura de L1 Max
Hernán Barcos marcó su cuarto gol a Sporting Cristal. Foto: captura de L1 Max

Hernán Banco entró desde el banco de suplentes y en su primera intervención puso el empate 1-1 en el Estadio Nacional. El 'Pirata' tiró toda su experiencia y se lanzó al área como en su mejor momento. Sin duda, una emotiva anotación luego de que el club diera a conocer que es su última temporada en La Victoria.

Otra vez, como antes veces, el experimentado '9' de Alianza Lima apareció para rescatar al club de sus amores y evitar que el barco se hunda. La dirigencia eligió a Paolo Guerrero, pero él escogió irse por la puerta grande. Sin duda, el delantero de 41 años dejará huella en el mundo aliancista.

PUEDES VER: Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

lr.pe

¿Cómo fue el gol de Hernán Barcos ante Sporting Cristal?

A los 81 minutos del segundo tiempo, en el Estadio Nacional, Miguel Trauco puso un pincel de pase y en el área apareció Hernán Barcos de '9' para pegarle en primera y escapando de la defensa 'celeste'. Néstor Gorosito no podía creerlo e incluso abrazó a otro jugador por tanta emoción acumulada. El Pirata ingresó a los 75 minutos y plasmó su efectividad en el campo de juego.

PUEDES VER: Pol Deportes narró el inicio del segundo tiempo de Sporting Cristal vs Alianza Lima: así fue el debut del joven en L1 Max

lr.pe

¿Cuánto es el monto que se llevará el clasificado como Perú 2 en Copa Libertadores?

La Conmebol otorgará un significativo premio al club que logre avanzar a la fase de grupos. Este reconocimiento, que asciende a 3 millones de dólares, se entrega como un incentivo por el mérito deportivo alcanzado. El máximo organismo del fútbol en Sudamérica busca así fomentar la competitividad entre los equipos participantes.

Notas relacionadas
Sporting Cristal vs Alianza Lima HOY EN VIVO: semifinal de ida por los playoffs de Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Alianza Lima HOY EN VIVO: semifinal de ida por los playoffs de Liga 1 2025

LEER MÁS
'Pol Deportes' cumplió su más grande sueño: joven talento es parte de la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima

'Pol Deportes' cumplió su más grande sueño: joven talento es parte de la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima

LEER MÁS
Alianza Lima, Sporting Cristal o Cusco FC: el importante monto que ganará el clasificado como Perú 2 a la Copa Libertadores

Alianza Lima, Sporting Cristal o Cusco FC: el importante monto que ganará el clasificado como Perú 2 a la Copa Libertadores

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima rescató el empate en el Nacional: igualó 1-1 ante Sporting Cristal en la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

Alianza Lima rescató el empate en el Nacional: igualó 1-1 ante Sporting Cristal en la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Carlos Zambrano fue involucrado en presunta estafa inmobiliaria de empresario a pareja de ancianos: "No nos deje en la calle"

Carlos Zambrano fue involucrado en presunta estafa inmobiliaria de empresario a pareja de ancianos: "No nos deje en la calle"

LEER MÁS
Pol Deportes narró el inicio del segundo tiempo de Sporting Cristal vs Alianza Lima: así fue el debut del joven en L1 Max

Pol Deportes narró el inicio del segundo tiempo de Sporting Cristal vs Alianza Lima: así fue el debut del joven en L1 Max

LEER MÁS
'Pol Deportes' cumplió su más grande sueño: joven talento es parte de la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima

'Pol Deportes' cumplió su más grande sueño: joven talento es parte de la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima

LEER MÁS
Venezuela aplastó 6-0 a Perú por la Liga de Naciones Femenina: la Bicolor sufrió una histórica goleada

Venezuela aplastó 6-0 a Perú por la Liga de Naciones Femenina: la Bicolor sufrió una histórica goleada

LEER MÁS
Los 4 jugadores que no seguirían en Sporting Cristal y que no estarían en los planes de Paulo Autori en 2026

Los 4 jugadores que no seguirían en Sporting Cristal y que no estarían en los planes de Paulo Autori en 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Deportes

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Natalia Málaga deja fuerte advertencia a sus jugadoras tras agónico triunfo de Géminis: "La que no funciona se va a su casa"

Boca Juniors venció 1-0 a Argentinos Juniors y clasificó a la semifinal del Clausura de Argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025