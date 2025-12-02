Hernán Banco entró desde el banco de suplentes y en su primera intervención puso el empate 1-1 en el Estadio Nacional. El 'Pirata' tiró toda su experiencia y se lanzó al área como en su mejor momento. Sin duda, una emotiva anotación luego de que el club diera a conocer que es su última temporada en La Victoria.

Otra vez, como antes veces, el experimentado '9' de Alianza Lima apareció para rescatar al club de sus amores y evitar que el barco se hunda. La dirigencia eligió a Paolo Guerrero, pero él escogió irse por la puerta grande. Sin duda, el delantero de 41 años dejará huella en el mundo aliancista.

¿Cómo fue el gol de Hernán Barcos ante Sporting Cristal?

A los 81 minutos del segundo tiempo, en el Estadio Nacional, Miguel Trauco puso un pincel de pase y en el área apareció Hernán Barcos de '9' para pegarle en primera y escapando de la defensa 'celeste'. Néstor Gorosito no podía creerlo e incluso abrazó a otro jugador por tanta emoción acumulada. El Pirata ingresó a los 75 minutos y plasmó su efectividad en el campo de juego.

¿Cuánto es el monto que se llevará el clasificado como Perú 2 en Copa Libertadores?

La Conmebol otorgará un significativo premio al club que logre avanzar a la fase de grupos. Este reconocimiento, que asciende a 3 millones de dólares, se entrega como un incentivo por el mérito deportivo alcanzado. El máximo organismo del fútbol en Sudamérica busca así fomentar la competitividad entre los equipos participantes.

