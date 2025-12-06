HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

¿Qué pasa si Alianza Lima empata frente a Sporting Cristal?: así se define al rival de Cusco FC en la final de los playoffs de la Liga 1

Tras el 1-1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal en el duelo de ida por los playoffs de la Liga 1, la serie quedó completamente abierta. Será este sábado 6 cuando Cusco FC finalmente conozca a su rival para la final.

Alianza Lima enfrentará este sábado a Sporting Cristal en Matute. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima enfrentará este sábado a Sporting Cristal en Matute. Foto: Alianza Lima

Solo faltan pocas horas para el partidazo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, correspondiente al duelo de vuelta de los playoffs de la Liga 1. Este encuentro, que se jugará este sábado 6 de diciembre, promete emociones de principio a fin y se definirá en Matute, donde los blanquiazules tendrán la oportunidad de asegurar su pase a la final frente a Cusco FC ante su hinchada.

No obstante, muchos se preguntan qué resultado necesita Alianza y qué sucede en caso de empate durante los 90 minutos. Ambos equipos buscarán su mejor estrategia para imponerse y mantener viva la ilusión de alcanzar el cupo Perú 2 y asegurar presencia en torneos internacionales.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

lr.pe

¿Qué pasa si Alianza Lima empata frente a Sporting Cristal?

El 1-1 en el Estadio Nacional dejó todo por definirse entre Alianza Lima y Sporting Cristal, aunque los ‘íntimos’ cuentan con la ventaja de cerrar la llave en Matute. Es importante recordar que el equipo que gane esta semifinal se medirá con Cusco FC, que aguarda por su rival para definir al Perú 2 rumbo a la Copa Libertadores 2026.

  • Alianza Lima le gana a Sporting Cristal: Con este marcador, Alianza Lima avanzará para medirse con Cusco FC. En otras palabras, si el equipo de Néstor Gorosito vence a Sporting Cristal por 1-0, 2-0, 3-0 o cualquier triunfo, se quedará con la serie.
  • Alianza Lima empata contra Sporting Cristal: De darse este empate, ambos equipos deberán definir la serie desde la tanda de penales. No habrá tiempo extra, por lo que irán directamente a los 12 pasos.
  • Sporting Cristal le gana a Alianza Lima:Con una derrota, las aspiraciones de los íntimos quedarían anuladas, ya que serían eliminados y se quedarían con el cupo de Perú 4 en la Copa Libertadores. Esto significa que disputarían la Fase 1 del torneo internacional, tal como ocurrió en 2025.

PUEDES VER: Reimond Manco minimiza que Universitario no haya comprado a Jairo Vélez: "No es como si Polo se fuera a Alianza

lr.pe

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sporting Cristal?

La transmisión del Alianza Lima vs. Sporting Cristal, por el pase a la final de los playoffs de la Liga 1 2025, estará disponible a través de L1 Max para todo el territorio peruano. El canal puede verse en operadores como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Asimismo, puedes acceder al encuentro mediante la plataforma Liga 1 Play, donde se ofrece la señal vía streaming.

