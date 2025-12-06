Sporting Cristal sorprendió en Matute y derrotó 5-4 en la vía de penales a Alianza Lima por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025. El enfrentamiento fue emocionante de principio a fin, pero el conjunto rimense se ganó el boleto a la gran final para medirse ante Cusco FC. El vencedor de ambos encuentros conseguirá el tan esperado 'Perú 2'.

El equipo de Miguel Rondelli no será un equipo sencillo. A lo largo del 2025, el cuadro dorado ha demostrado un buen juego colectivo, pese al corto plantel que tienen. A continuación, conoce la fecha, hora y canal para ver el enfrentamiento entre Cusco FC y Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal contra Cusco FC?

El compromiso entre Sporting Cristal ante Cusco FC por la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025 se disputará este miércoles 10 de diciembre, a partir de las 8.00 p. m. Asimismo, la vuelta está programada para el domingo 14 de diciembre. Es preciso indicar que la ida será en el Nacional y la vuelta en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juega Sporting Cristal contra Cusco FC?

En suelo peruano, el compromiso entre Sporting Cristal contra Cusco FC iniciará a las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 7.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal ante Cusco FC?

La transmisión del Sporting Cristal frente a Cusco FC por la ida de la final de los playoffs estará a cargo de L1 Max. Además, vía streaming, podrás verlo por la plataforma L1 Play. No te pierdas ninguna incidencia.