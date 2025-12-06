HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Sporting Cristal - Cusco FC: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final por los playoffs de la Liga 1 2025

¡Duelo de candela! Cusco FC ya conoce a su rival para los playoffs de la Liga 1 2025: Sporting Cristal luchará palmo a palmo por el tan ansiado 'Perú 2'.

Sporting Cristal sorprendió en Matute y derrotó 5-4 en la vía de penales a Alianza Lima por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025. El enfrentamiento fue emocionante de principio a fin, pero el conjunto rimense se ganó el boleto a la gran final para medirse ante Cusco FC. El vencedor de ambos encuentros conseguirá el tan esperado 'Perú 2'.

El equipo de Miguel Rondelli no será un equipo sencillo. A lo largo del 2025, el cuadro dorado ha demostrado un buen juego colectivo, pese al corto plantel que tienen. A continuación, conoce la fecha, hora y canal para ver el enfrentamiento entre Cusco FC y Sporting Cristal.

PUEDES VER: Fabio Gruber responde a Reimond Manco tras pedir que vuelva a ser convocado a la selección peruana: No es el final del camino

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal contra Cusco FC?

El compromiso entre Sporting Cristal ante Cusco FC por la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025 se disputará este miércoles 10 de diciembre, a partir de las 8.00 p. m. Asimismo, la vuelta está programada para el domingo 14 de diciembre. Es preciso indicar que la ida será en el Nacional y la vuelta en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

PUEDES VER: Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal contra Cusco FC?

En suelo peruano, el compromiso entre Sporting Cristal contra Cusco FC iniciará a las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal ante Cusco FC?

La transmisión del Sporting Cristal frente a Cusco FC por la ida de la final de los playoffs estará a cargo de L1 Max. Además, vía streaming, podrás verlo por la plataforma L1 Play. No te pierdas ninguna incidencia.

