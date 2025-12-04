Perú vs Colombia EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025?
La selección peruana de vóley busca su segundo triunfo en los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025. Sigue la transmisión del Perú vs Colombia online gratis.
VER Perú vs Colombia en vivo | Las 'Matadorcitas' recibirán a la selección cafetera hoy, jueves 4 de diciembre, por la segunda jornada del vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025. El compromiso tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós, a partir de las 8.00 p. m. (horario de ambos países), y la transmisión estará a cargo de la señal de ATV. Asimismo, podrás seguir el punto a punto de este partido a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.
Luego de imponerse por 3-1 frente a su similar de Bolivia, las dirigidas por Antonio Rizola se verán las caras contra uno de los equipos más fuertes de la competición. Los aficionados podrán acompañar al equipo nacional en su segundo duelo, pues las entradas son gratuitas.
¿A qué hora juega Perú vs Colombia vóley?
En suelo peruano y colombiano, el cotejo entre Perú vs Colombia por la fecha 2 del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos iniciará a las 8.00 p. m. Revisa la guía de horarios para seguir el partido en otros países.
- México: 7.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.
¿En qué canal ver Perú vs Colombia?
El quinto partido de la selección peruana de vóley femenino sub-19 en los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025 se podrá ver de manera gratuita. La señal de ATV (9 y 709 HD) se encargará de transmitir el segundo cotejo de las Matadorcitas. Además, puedes seguir la transmisión online a través de ATV+ y el canal de YouTube de ATV.
Fixture de Perú en los Juegos Bolivarianos 2025
- Perú 3-1 Bolivia
- Perú vs Colombia | jueves 4 de diciembre | 8.00 p. m.
- Perú vs Venezuela | viernes 5 de diciembre | 8.00 p. m.
Convocadas de Perú para los Juegos Bolivarianos 2025
Estas son las 24 jugadoras que fueron elegidas por Antonio Rizola para representar a Perú en la presente edición de los Juegos Bolivarianos 2025.
- Armadoras: Andrea Villar, Heidi Pairazaman, Mariana Chalco, Alexa Vega y Kayra Ruiz
- Líberos: Nicolle Ayala, Dafne Díaz, Liana Torres y Rosa Medina
- Centrales: Naomi Palomino, Valentina Barrientos, Shaddia Campos, Mariangela Silva, Reyna Ballón y Fátima Vilafuerte
- Opuestas: Gianela Chanca, Susana Castro, Arlym Condori y Alondra Villanueva
- Atacantes: Waleska Toro, Fabiana Rivero, Brenda Quiroz, Camila Monge y Ariana Vásquez.