Perú vs Colombia EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025?

Perú vs Colombia se enfrentarán en el Coliseo Dibós por la fecha 2 del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

VER Perú vs Colombia en vivo | Las 'Matadorcitas' recibirán a la selección cafetera hoy, jueves 4 de diciembre, por la segunda jornada del vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025. El compromiso tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós, a partir de las 8.00 p. m. (horario de ambos países), y la transmisión estará a cargo de la señal de ATV. Asimismo, podrás seguir el punto a punto de este partido a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Luego de imponerse por 3-1 frente a su similar de Bolivia, las dirigidas por Antonio Rizola se verán las caras contra uno de los equipos más fuertes de la competición. Los aficionados podrán acompañar al equipo nacional en su segundo duelo, pues las entradas son gratuitas.

¿A qué hora juega Perú vs Colombia vóley?

En suelo peruano y colombiano, el cotejo entre Perú vs Colombia por la fecha 2 del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos iniciará a las 8.00 p. m. Revisa la guía de horarios para seguir el partido en otros países.

México: 7.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Colombia?

El quinto partido de la selección peruana de vóley femenino sub-19 en los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025 se podrá ver de manera gratuita. La señal de ATV (9 y 709 HD) se encargará de transmitir el segundo cotejo de las Matadorcitas. Además, puedes seguir la transmisión online a través de ATV+ y el canal de YouTube de ATV.

Fixture de Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

Perú 3-1 Bolivia

Perú vs Colombia | jueves 4 de diciembre | 8.00 p. m.

Perú vs Venezuela | viernes 5 de diciembre | 8.00 p. m.

Convocadas de Perú para los Juegos Bolivarianos 2025

Estas son las 24 jugadoras que fueron elegidas por Antonio Rizola para representar a Perú en la presente edición de los Juegos Bolivarianos 2025.