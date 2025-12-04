Team Perú supera las 200 medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025

El Team Perú viene rompiendo esquemas en estos Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 y ya superó las 200 medallas. Grandes actuaciones nos han regalado los deportistas nacionales que hasta el cierre de esta edición suma 59 preseas de oro, 57 de plata y 89 de bronce.

Ayer Ángelo Caro se coronó campeón de skateboarding adjudicándose la medalla de oro en la modalidad de Street masculina. El deportista nacional consiguió un puntaje de 239.83, con lo que superó lo hecho por el colombiano Luis González (plata), quien logró sumar 152-96 puntos, y el chileno Matías Floto, que con 144.59 se llevó el bronce.

El atletismo también continúa dándonos más medallas de oro. José Rojas se impuso en los 5.000 metros planos con un tiempo de 13:41.34, imponiéndose a los representantes de Ecuador y Chile.

Anita Poma tampoco se quedó atrás y aseguró el primer lugar en la prueba de 1500 metros planos registrando 4:19.62. El podio lo completó la peruana Verónica Huacasi al colgarse la presea de bronce marcando 4:22.70.

Por su parte, Yum Ishikawa y Daiji Yuzuriha consiguieron la primera medalla de oro para el bowling nacional. En la modalidad de dobles masculino, la dupla nacional hizo un total de 2730.00 puntos en las seis líneas de juego, para quedarse con el primer lugar.

Y cerrando la jornada, el destacado deportista Jesús Poma se coronó campeón en la modalidad de Frontball individual masculino de Pelota Vasca, tras imponerse con autoridad y un contundente 2-0 al representante de Chile, Renato Bolelli.