Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
🔴 Congreso inhabilitó a Delia, Aprobaron viaje de José Jerí y ¿Harvey será senador o diputado?

Deportes

Team Perú no pierde el ritmo en estos Juegos Bolivarianos y ya acumula 185 medallas

Son un total de 53 preseas de oro, 53 de plata y 79 de bronce las conseguidas hasta el momento.

Las gemelas Alessia y Valeria Palacios.
Las gemelas Alessia y Valeria Palacios. | IPD

El Team Perú continúa destacando en estos Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025. En una notable actuación, el Remo nos regaló dos preseas doradas gracias a la labor de las gemelas Alessia y Valeria Palacios, quienes se consagraron campeonas en la modalidad LW2 femenina, con un tiempo de 1min 40s 54c, solo 12 centésimas menos que el segundo lugar, que fue para la dupla de Paraguay (1:40.66). Esta competencia se desarrolló en la sede de la Playa Cantolao, en La Punta, Callao.

Este mismo deporte sumó una presea de plata con la participación de Adriana Sanguineti al quedarse con el segundo lugar en W1x femenina (single peso pesado femenino), luego de cronometrar 01:39.24, solo por detrás de la paraguaya Alejandra Alonso (01:38.54).

El atletismo también dijo presente y fue Walter Nina quien brilló en la final de los 10,000 metros planos y conquistó la medalla de oro.

“Detrás de esta medalla hay mucho esfuerzo, disciplina y dedicación. Todo eso se refleja en este logro. Estoy muy agradecido por la enseñanza que me han brindado”, comentó el fondista puneño al registrar un tiempo de 28 minutos, 42 segundos y 66 centésimas.

Cabe remarcar que, al cierre de esta edición, Colombia es quien lidera el medallero oficial con 256 medallas, divididas en 105 de oro, 88 de plata y 63 de bronce. En la segunda casilla se encuentra Venezuela con 68, 69 y 83, respectivamente. Perú completa el podio con 185 preseas, divididas en 53 de oro, 53 de plata y 79 de bronce.

