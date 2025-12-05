El Mundial 2026 será el último que disputarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Foto: composición LR/AFP/FIFA

El Mundial 2026 será el último que disputarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Foto: composición LR/AFP/FIFA

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podría dejarnos un 'último baile' en el Mundial 2026. Luego de confirmarse los respectivos grupos que integrarán las selecciones de Argentina y Portugal, existe un escenario para poder disfrutar del esperado partido entre las leyendas del deporte.

Ambos futbolista, que se encuentran en el epílogo de sus carreras y marcaron una época en el fútbol, nos regalaron grandes momentos durante los recordados clásicos entre Real Madrid y Barcelona. Hasta el momento, nunca pudieron enfrentarse de manera oficial en una Copa del Mundo.

PUEDES VER: DT de Flamengo realiza sorpresiva mención a Lima para explicar por qué se rompió el trofeo de Copa Libertadores

Grupos confirmados de la primera fase del Mundial 2026. Foto: Twitter/FIFA

¿Qué debe pasar para que Messi y Cristiano se enfrenten en el Mundial 2026?

La selección argentina cayó en el grupo J y, de esta manera, logró evitar algunos rivales complicados como Croacia y Marruecos. La Albiceleste llega motivada a esta edición, pues tienen la gran oportunidad de consagrarse bicampeones del mundo. Por su parte, Portugal tendrá una prueba interesante frente la selección de Colombia, Uzbekistán y uno de los vencedores del repechaje internacional.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Argentina, Argelia, Austria, Jordania Grupo K: Portugal, ganador repechaje 1 (Nueva Caledonia vs Jamaica/Congo) Uzbekistán, Colombia.

Para que ocurra un enfrentamiento entre Messi y Cristiano en el Mundial 2026, ambos futbolistas deberán clasificar en el primer lugar de su grupo y, además, superar las rondas de dieciseisavos y octavos de final. De darse estos escenarios, podremos ver un mano a mano entre el argentino y el portugués en cuartos de final. Esta será la última Copa del Mundo que disputen la 'Pulga' y 'CR7'.

El único antecedente entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a nivel de selecciones

A nivel de selecciones, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo solo se enfrentaron en 2 ocasiones en amistosos internacionales (2011 y 2014), registrando un triunfo por lado.