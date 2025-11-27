Cristiano Ronaldo dará el salto al octágono como accionista de una nueva promotora de MMA. El excampeón de Champions League se une a Ilia Topuria para masificar este deporte en Europa y emular a la UFC. Sin duda, el legendario portugués es un exitoso empresario y ahora quiere incursionar en un importante evento deportivo.

Un golpe de KO para sus seguidores a los que no les agrada la lucha. Cristiano Ronaldo confirmó su decisión de incursionar en las artes marciales mixtas, un ámbito que, según él, encarna valores fundamentales como la disciplina, la resiliencia, el respeto por el rival. Además, desea impulsar el deporte.

¿Cómo será el nuevo emprendimiento de Cristiano Ronaldo con Ilia Topuria?

La promotora WOW FC atraviesa un periodo sin precedentes en su trayectoria, ya que en un año han logrado multiplicar su audiencia y aumentar en más de 400% la asistencia a sus eventos e incluso alcanzaron una distribución en más de 170 países. La incorporación de Cristiano Ronaldo a su equipo promete catapultar su crecimiento hacia un fenómeno de alcance global.

Para Topuria, campeón mundial de la UFC, contar con CR7 como socio representa una jugada maestra. La influencia del astro portugués no solo facilita el acceso a mercados en Europa y Latinoamérica, sino que también abre oportunidades en regiones estratégicas como Oriente Medio y Estados Unidos. En estos lugares, las artes marciales mixtas han comenzado a rivalizar en popularidad digital con el boxeo y la NBA.

Cristiano Ronaldo y la compra más cara de su vida

Durante la conversación, el popular 'Comandante' reconoció que uno de sus lujos es comprar coches; incluso, ya perdió la cuenta de cuántos tiene. Respecto a la compra más cara que realizó, 'CR7' señaló que fue un avión. "Un avión. Tengo aviones desde los 30 años, pero los cambié hace poco y fue un poco caro", aseguró.

En ese sentido, el diario Marca de España reveló el modelo de la aeronave que posee el experimentado delantero. "Cristiano Ronaldo disfruta del espacio aéreo con un Bombardier Global Express 6500 que le ha costado unos 50 millones de euros", señalaron.

