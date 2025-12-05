HOYSuscripcion LR Focus

Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Deportes

Barcelona vs Real Betis EN VIVO por LaLiga 2025: hora y canales para ver el partido con Lamine Yamal

El encuentro es clave para ambos clubes que buscan mantenerse en los primeros puestos de la Liga Española. El último enfrentamiento entre ellos terminó en empate 1-1. ¡No te lo pierdas!

Barcelona se enfrenta a Real Betis por la Liga Española 2025, en un partidazo, en el Estadio La Cartuja, este sábado 6 de diciembre, desde las 12:30 pm. El imperdible duelo lo pasan por ESPN. El cuadro catalán llega como favorito, tras haber vencido 3-1 al Atlético de Madrid, en un enfrentamiento entre equipos contendientes que evidenció la fortaleza de los líderes actuales del campeonato ibérico.

Por otro lado, el Real Betis llega a este encuentro con una reciente victoria de 4-1 sobre el Torrent en la Copa del Rey, además de haber logrado un significativo triunfo en el derbi andaluz ante el Sevilla, ya que se impuso 2-0.

PUEDES VER: Selección peruana de béisbol hizo historia tras eliminar a Venezuela y clasificar a la final de los Juegos Bolivarianos

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Betis por la Liga Española?

El partido entre Betis y Barcelona se jugará este sábado 6 de diciembre desde las 12:30 pm en Perú. La República Deportes te juega los horarios confirmados para que no te pierdas los partidos desde diferentes zonas del mundo.

  • Perú: 12:30 pm
  • Argentina: 12:30 pm
  • Ecuador: 12:30 pm
  Argentina: 2:30 pm
  Chile: 2:30 pm
  • Ecuador: 2:30 pm

PUEDES VER: Grupo de Argentina en el Mundial 2026: rivales, fixture y próximos partidos de la selección de Lionel Messi

lr.pe

¿Dónde ver Barcelona vs Real Betis por la Liga Española?

El esperado partido lo puedes ver en Plan Premium de Disney y Sudamérica. El más reciente encuentro entre estos equipos tuvo lugar el 5 de abril de 2025, correspondiente a la fecha 30 de LaLiga 2024/2025. El duelo se desarrolló en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde ambos conjuntos finalizaron con un empate 1-1. Gavi anotó para los locales, mientras que Natan logró el tanto del equipo visitante.

PUEDES VER: Alianza Lima participará en importante torneo ante gigantes de la CONMEBOL por pretemporada: ¿Contra quiénes jugará?

lr.pe

Posibles alineaciones entre Barcelona vs Real Betis por Liga Española 2025

  • Real Betis: Álvaro Valles o Pau López; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y el Cucho Hernández.
  • FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong; Lamine Yamal, Pedri, Raphinha; y Lewandowski.
