Barcelona vs Real Betis EN VIVO por LaLiga 2025: hora y canales para ver el partido con Lamine Yamal

Barcelona se enfrenta a Real Betis por la Liga Española 2025, en un partidazo, en el Estadio La Cartuja, este sábado 6 de diciembre, desde las 12:30 pm. El imperdible duelo lo pasan por ESPN. El cuadro catalán llega como favorito, tras haber vencido 3-1 al Atlético de Madrid, en un enfrentamiento entre equipos contendientes que evidenció la fortaleza de los líderes actuales del campeonato ibérico.

Por otro lado, el Real Betis llega a este encuentro con una reciente victoria de 4-1 sobre el Torrent en la Copa del Rey, además de haber logrado un significativo triunfo en el derbi andaluz ante el Sevilla, ya que se impuso 2-0.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Betis por la Liga Española?

El partido entre Betis y Barcelona se jugará este sábado 6 de diciembre desde las 12:30 pm en Perú. La República Deportes te juega los horarios confirmados para que no te pierdas los partidos desde diferentes zonas del mundo.

Perú: 12:30 pm

Argentina: 12:30 pm

Ecuador: 12:30 pm

¿Dónde ver Barcelona vs Real Betis por la Liga Española?

El esperado partido lo puedes ver en Plan Premium de Disney y Sudamérica. El más reciente encuentro entre estos equipos tuvo lugar el 5 de abril de 2025, correspondiente a la fecha 30 de LaLiga 2024/2025. El duelo se desarrolló en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde ambos conjuntos finalizaron con un empate 1-1. Gavi anotó para los locales, mientras que Natan logró el tanto del equipo visitante.

Posibles alineaciones entre Barcelona vs Real Betis por Liga Española 2025

Real Betis: Álvaro Valles o Pau López; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y el Cucho Hernández.