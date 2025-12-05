Inter Miami vs Vancouver Whitecaps EN VIVO Final MLS Cup 2025: ¿a qué hora y dónde ver el partido entre Lionel Messi vs Thomas Müller?

Inter Miami vs Vancouver por la Final de la MLS EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR

Inter Miami vs Vancouver por la Final de la MLS EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR

Este sábado 6 de diciembre se disputará un verdadero partidazo entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps, en la final de la Major League Soccer Cup 2025. El encuentro traerá muchos recuerdos, ya que enfrentará a dos figuras históricas del fútbol mundial: Lionel Messi y Thomas Müller. El duelo entre los campeones del mundo podrá verse desde las 2.30 p.m. (hora peruana) por la señal de Apple TV. Además, podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

El duelo entre el argentino y el alemán se disputará en el Chase Stadium. Ambos equipos llegan con una racha positiva, por lo que se espera un partido lleno de emoción y goles, con especial protagonismo para estas dos grandes estrellas.

¿A qué hora juega Inter Miami vs Vancouver Whitecaps?

El encuentro entre Inter Miami versus Vancouver Whitecaps se podrá seguir desde las 2.30 p.m. (hora peruana). A continuación La República Deportes tiene la lista de horarios para otros países.

Perú: 2.30 p.m.

Colombia: 2.30 p.m.

Ecuador: 2.30 p.m.

México (CDMX): 1.30 p.m.

Bolivia: 3.30 p.m.

Venezuela: 3.30 p.m.

Chile: 4.30 p.m.

Paraguay: 4.30 p.m.

Argentina: 4.30 p.m.

Uruguay: 4.30 p.m.

Brasil (Brasilia): 4.30 p.m.

¿Dónde ver la final de la MLS Cup entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps?

Este partidazo entre Messi y Müller se podrá seguir desde la señal de Apple TV. Sin embargo, si no tienes esta opción, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del encuentro, donde podrás seguir todas las incidencias, goles y jugadas claves que ocurran durante el desarrollo del partido.

Posibles alineaciones de Inter Miami y Vancouver Whitecaps

Inter Miami : Ríos, Fray, Allen, Falcon, Alba, Rodríguez,Busquets, de Paul,

: Ríos, Fray, Allen, Falcon, Alba, Rodríguez,Busquets, de Paul, Allende, Suárez, Messi

Vancouver Whitecaps: Takaoka, Johnson, Priso-Mbongue, Laborda, Ocampo, Berhalter, Cubas, Ahmed, Muller, Sabbi, White

Pronósticos para el Inter Miami vs Vancouver Whitecaps

Las principales casas de apuestas dan como ganador al Vancouver.

Betsson: gana Inter Miami (1.82), empate (3.95), gana Vancouver (3.70)

Betano: gana Inter Miami (1.80), empate (4.40), gana Vancouver (4.10)

bet365: gana Inter Miami (1.76), empate (4.33), gana Vancouver (3.90)

1xBet: gana Inter Miami (1.79), empate (4.21), gana Vancouver (4.26)

Coolbet LATAM: gana Inter Miami (1.78), empate (4.30), gana Vancouver (3.90)

Últimos partidos entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps