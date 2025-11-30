HOYSuscripcion LR Focus

Lionel Messi enfrentará a su 'peor pesadilla': Thomas Müller será rival del argentino en la final de la MLS

Lionel Messi y Thomas Müller se enfrentarán una vez más, pero esta vez en la final de la Major League Soccer (MLS) el 6 de diciembre, en el duelo entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps.

Thomas Müller y Lionel Messi se verán las caras este 6 de diciembre en el partido entre Inter Miami vs Vancouver. Foto: composición LR/Lionel Messi/Thomas Müller

Se definió la final de la Major League Soccer (MLS), donde los protagonistas serán nada menos que Lionel Messi y Thomas Müller, en un encuentro que determinará al mejor equipo del torneo de Estados Unidos. Además, rememora aquellas épocas en las que ambos astros del fútbol de élite se enfrentaron, como en la recordada final del Mundial 2014 entre Alemania y Argentina.

El Inter de Miami se enfrentará al Vancouver Whitecaps, equipo en el que también juega el peruano Kenji Cabrera, en la final programada para este sábado 6 de diciembre. Tanto el argentino como el alemán siguen demostrando su capacidad de influir en encuentros decisivos, prometiendo un duelo emocionante. Inter Miami llega con ventaja de localía tras sumar 65 puntos en la temporada regular, con un registro de 19 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Por su parte, Vancouver alcanzó 63 puntos gracias a 18 triunfos, 9 empates y 7 derrotas, estableciendo un récord histórico para el club en la temporada regular.

PUEDES VER: FC ANBA vs Estudiantil CNI EN VIVO: ¿a qué hora y dónde el repechaje por el ascenso a la Liga 2?

¿Cuándo se enfrentarán Lionel Messi contra Thomas Müller por la MLS?

El partido se llevará a cabo este sábado 6 desde las 2.30 p.m. (hora peruana), en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale (Florida), dicho recinto cuenta con una capacidad para 21.550 personas. El enfrentamiento entre estos dos jugadores emociona a más de un hincha.

Historial de enfrentamientos entre Lionel Messi y Thomas Müller

El historial entre ambos incluye la victoria de Alemania 4-0 sobre Argentina en 2010, la sorprendente goleada 8-2 en 2020, donde Müller volvió a brillar como el verdugo del equipo catalán. Además, se enfrentaron en la final del Mundial 2014 en Brasil, con triunfo alemán 1-0 en tiempo extra, dejando a Messi sin la copa, aunque fue reconocido como el mejor jugador del torneo.

  • Victorias para Messi 3
  • Victorias para Müller 7

PUEDES VER: Jean Ferrari queda maravillado tras histórica victoria de la selección peruana femenina ante Chile: "Luego de 19 años"

Thomas Müller calienta la previa del duelo contra Messi

Previo a este duelo, Thomas Müller conversó con medios estadounidenses y se mostró feliz por volver a enfrentarse a Lionel Messi.

"Disfruto de ver a Messi jugar, pienso que Miami es un equipo realmente fuerte. Vimos que derrotó a New York en una forma muy fuerte. Es una gran final. Es una final que deseaba. Creo que es importante para todo el mundo. Lo bueno no es solo jugar contra el mejor jugador que jugó nuestro deporte y que sigue haciéndolo, sino que, creo, cuando tienes un duelo como este, más gente te ve. Es una final de la MLS Cup. Pero si se juega con estos grandes jugadores y nombres del fútbol mundial, entonces es un poco más emocionante para más gente en el mundo. Así que es una situación perfecta para todos los involucrados", fueron las palabras del alemán, replicadas por TyC Sports.

