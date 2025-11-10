Una pareja grababa un momento romántico para sus redes sociales hasta que se percataron de que detrás de ellos estaba Lionel Messi. | Foto: composición LR/TikTok

Una pareja grababa un momento romántico para sus redes sociales hasta que se percataron de que detrás de ellos estaba Lionel Messi. | Foto: composición LR/TikTok

Durante una jornada tranquila en una calle de Barcelona, una pareja de novios grababa un instante romántico para sus redes sociales. De pronto, Lionel Messi, uno de los futbolistas más emblemáticos y queridos por la afición catalana, apareció y caminó justo detrás de ellos. El encuentro fue captado por los jóvenes en video y, en cuestión de segundos, se volvió viral en redes sociales, lo que generó gran emoción entre los hinchas del FC Barcelona y los fanáticos del futbolista argentino.

La inesperada aparición de Lionel Messi

Mientras la pareja posaba frente a la cámara, intercambiaba caricias y besos en medio de un ambiente de alegría. La joven sostenía un ramo de flores violeta que reflejaba la felicidad en su rostro. De forma inesperada, Lionel Messi apareció caminando a su lado, acompañado por dos personas que, presuntamente, actuaban como sus guardaespaldas. El momento sorprendió a la pareja y quedó registrado en un video que pronto se viralizó en redes sociales.

Los fanáticos del astro argentino expresaron su sorpresa por la inesperada aparición de Lionel Messi en las calles de Barcelona, ciudad donde vivió los momentos más memorables de su carrera futbolística al vestir durante 20 años la camiseta 'blaugrana'. Entre los comentarios más destacados de las redes sociales se leyeron mensajes como: “Si fuera yo, le saco las flores a mi mujer y se las doy a Messi”, “Novio: procede a quitarle el ramo y entregarlo a Messi”, “Lo hubieras seguido para besarlo”, “Yo me voy con él” y “Yo le pido que se case conmigo… a Messi”.

En resumen, la aparición espontánea de Messi desató una ola de entusiasmo y ternura entre sus fanáticos, consolidando una vez más el vínculo especial que mantiene con la ciudad y el club catalán.

Messi visitó el nuevo Camp Nou. Foto: IG - Lionel Messi

¿Lionel Messi regresará al FC Barcelona?

Recientemente, Lionel Messi publicó en sus redes sociales un mensaje conmovedor durante su visita al remodelado estadio Camp Nou, que dejó a los hinchas del FC Barcelona con la intriga de volver a verlo vestido de 'culé'. En su publicación, deslizó la posibilidad de regresar en el futuro al cuadro catalán para retirarse, y reiteró el profundo vínculo que lo une con el FC Barcelona.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, escribió Messi, alimentando los rumores sobre un posible regreso del '10' argentino.