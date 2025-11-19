HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein
Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein     Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein     Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein     
Deportes

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

EL comentarista anunció un posible cambio de formato en las Eliminatorias, destacando que la Liga de Naciones podría traer una nueva oportunidad de competencia para Perú.

Diego Rebagliati habló sobre la posible participación de Perú en Liga de Naciones. Foto: Lr/Diario El Correo
Diego Rebagliati habló sobre la posible participación de Perú en Liga de Naciones. Foto: Lr/Diario El Correo

La selección peruana firmó una pésima participación en Eliminatorias 2026, tras quedar en penúltimo lugar y no ganar ni un partido en condición de visita. El equipo nacional tuvo 3 entrenadores y ninguno encontró la fórmula para salir del pozo e incluso en la gira amistosa en Rusia volvimos a dejar dudas. Manuel Barreto apostó por caras nuevas, pero no terminó de convencer. Sin embargo, un nuevo formato podría facilitar los objetivos de Perú.

Diego Rebagliati sorprendió al revelar que se aproxima un torneo que podría cambiar la historia de las Eliminatorias y quizás le caería bien a Perú pensando en una clasificación al Mundial 2026. Este evento inició en en Europa respaldado por UEFA y ahora también se mudó a Centro América con la CONCACAF.

PUEDES VER: Cristian Benavente rompió sequía de 3 años sin marcar: 'Chaval' anotó golazo para el 1-0 de Sporting Cristal ante Atlético Grau

lr.pe

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre la Liga de Naciones?

El comentarista deportivo adelantó la posibilidad que cambie rotundamente el formato de las Eliminatorias para el próximo proceso. "El torneo es probable que no se juegue en el mismo formato y que llegue la Liga de Naciones. De ser así, es una buena noticia porque tendremos competencia oficial en septiembre del próximo año. En Europa, por ejemplo, Suecia tuvo una mala eliminatoria y jugará el repechaje porque ganó uno de los grupos de la Liga de Naciones”, enfatizó Diego Rebagliati en Movistar Deportes.

PUEDES VER: Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

lr.pe

¿Cómo sería la Liga de Naciones de Sudamérica?

El torneo masculino se presenta con un formato más ambicioso, similar al de las actuales clasificatorias, implementando un sistema de liguilla en el que todos los equipos se enfrentarán en dos rondas. Las principales variaciones se centran en la disputa por el título y los premios monetarios. En este nuevo esquema, los cupos para el Mundial se asignarían a los equipos mejor posicionados, excluyendo a selecciones como Argentina, Uruguay y Paraguay.

Asimismo, se destaca que las federaciones de cada nación buscan conservar los nueve partidos como locales, ya que estos encuentros generan importantes ingresos económicos al ser organizados.

PUEDES VER: Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau por Torneo Clausura: Cristian Benavente volvió a marcar en Liga 1

lr.pe

¿En qué puestos se ubican los equipos sudamericanos en el ranking FIFA?

España recuperó la corona y es el mejor equipo del mundo Argentina ocupa el segundo lugar, mientras que Brasil ha ascendido al quinto puesto. Colombia se mantiene en la posición 13. Por su parte, Uruguay ha descendido un lugar, situándose en el 16. Ecuador se encuentra en el 23, Paraguay en el 39, y Venezuela ha logrado escalar hasta el 48. En contraste, Perú ha caído al 52, apenas un escalón por encima de Chile, que se sitúa en el 53. Finalmente, Bolivia continúa en la última posición sudamericana, ocupando el puesto 76.

Notas relacionadas
Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

LEER MÁS
Selección peruana bajó al puesto 52 luego de disputar los amistosos ante Rusia y Chile: Uzbekistán superó a la Bicolor

Selección peruana bajó al puesto 52 luego de disputar los amistosos ante Rusia y Chile: Uzbekistán superó a la Bicolor

LEER MÁS
Sergio Peña defiende a Jairo Concha de las críticas por error que costó la derrota de la selección peruana: "A mí me ha tocado"

Sergio Peña defiende a Jairo Concha de las críticas por error que costó la derrota de la selección peruana: "A mí me ha tocado"

LEER MÁS
Alex Valera confiesa que le gustaría jugar en Rusia tras anotar con la selección peruana: "Si me contratan, sería una buena oportunidad"

Alex Valera confiesa que le gustaría jugar en Rusia tras anotar con la selección peruana: "Si me contratan, sería una buena oportunidad"

LEER MÁS
Esposa de Jorge Fossati rompe el silencio y revela el dolor que vivió por las críticas hacia la selección peruana: ''Me hizo mal''

Esposa de Jorge Fossati rompe el silencio y revela el dolor que vivió por las críticas hacia la selección peruana: ''Me hizo mal''

LEER MÁS
Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: "Tiene un pie izquierdo loco"

Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: "Tiene un pie izquierdo loco"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se conmueve al clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se conmueve al clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

LEER MÁS
Cristian Benavente rompió sequía de 3 años sin marcar: 'Chaval' anotó golazo para el 1-0 de Sporting Cristal ante Atlético Grau

Cristian Benavente rompió sequía de 3 años sin marcar: 'Chaval' anotó golazo para el 1-0 de Sporting Cristal ante Atlético Grau

LEER MÁS
Reimond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: "No asumes, te escondes"

Reimond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: "No asumes, te escondes"

LEER MÁS
'Chorri' Palacios decepcionado con Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña por lucir la '10' de la selección peruana: "Mejor que no la usen"

'Chorri' Palacios decepcionado con Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña por lucir la '10' de la selección peruana: "Mejor que no la usen"

LEER MÁS
"Cada uno debe respetar su esencia": Ricardo Gareca pone de ejemplo a DT de Sudamérica que clasificó al Mundial 2026

"Cada uno debe respetar su esencia": Ricardo Gareca pone de ejemplo a DT de Sudamérica que clasificó al Mundial 2026

LEER MÁS
Waldir Sáenz queda sorprendido tras conocer que iba a postular al Senado sin su consentimiento: "Voy a evaluar las medidas legales"

Waldir Sáenz queda sorprendido tras conocer que iba a postular al Senado sin su consentimiento: "Voy a evaluar las medidas legales"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Deportes

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025