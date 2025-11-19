La selección peruana firmó una pésima participación en Eliminatorias 2026, tras quedar en penúltimo lugar y no ganar ni un partido en condición de visita. El equipo nacional tuvo 3 entrenadores y ninguno encontró la fórmula para salir del pozo e incluso en la gira amistosa en Rusia volvimos a dejar dudas. Manuel Barreto apostó por caras nuevas, pero no terminó de convencer. Sin embargo, un nuevo formato podría facilitar los objetivos de Perú.

Diego Rebagliati sorprendió al revelar que se aproxima un torneo que podría cambiar la historia de las Eliminatorias y quizás le caería bien a Perú pensando en una clasificación al Mundial 2026. Este evento inició en en Europa respaldado por UEFA y ahora también se mudó a Centro América con la CONCACAF.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre la Liga de Naciones?

El comentarista deportivo adelantó la posibilidad que cambie rotundamente el formato de las Eliminatorias para el próximo proceso. "El torneo es probable que no se juegue en el mismo formato y que llegue la Liga de Naciones. De ser así, es una buena noticia porque tendremos competencia oficial en septiembre del próximo año. En Europa, por ejemplo, Suecia tuvo una mala eliminatoria y jugará el repechaje porque ganó uno de los grupos de la Liga de Naciones”, enfatizó Diego Rebagliati en Movistar Deportes.

¿Cómo sería la Liga de Naciones de Sudamérica?

El torneo masculino se presenta con un formato más ambicioso, similar al de las actuales clasificatorias, implementando un sistema de liguilla en el que todos los equipos se enfrentarán en dos rondas. Las principales variaciones se centran en la disputa por el título y los premios monetarios. En este nuevo esquema, los cupos para el Mundial se asignarían a los equipos mejor posicionados, excluyendo a selecciones como Argentina, Uruguay y Paraguay.

Asimismo, se destaca que las federaciones de cada nación buscan conservar los nueve partidos como locales, ya que estos encuentros generan importantes ingresos económicos al ser organizados.

¿En qué puestos se ubican los equipos sudamericanos en el ranking FIFA?

España recuperó la corona y es el mejor equipo del mundo Argentina ocupa el segundo lugar, mientras que Brasil ha ascendido al quinto puesto. Colombia se mantiene en la posición 13. Por su parte, Uruguay ha descendido un lugar, situándose en el 16. Ecuador se encuentra en el 23, Paraguay en el 39, y Venezuela ha logrado escalar hasta el 48. En contraste, Perú ha caído al 52, apenas un escalón por encima de Chile, que se sitúa en el 53. Finalmente, Bolivia continúa en la última posición sudamericana, ocupando el puesto 76.