Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
No habrá paro este viernes 14 de noviembre
Deportes

Argentina vs Angola EN VIVO por partido amistoso con Lionel Messi: hora y canales para ver el partido

El encuentro marca el primer enfrentamiento en 19 años entre ambos equipos, y Argentina parte como favorita tras su última victoria en 2006, cuando ganó 2-0.

Angola buscará dar el batacazo ante Argentina por amistoso internacional. Diseño: Betsabeth
Argentina se mide a Angola en un picante partido amistoso, en Luanda, por fecha FIFA. La vigente campeona mundial quiere cerrar la temporada de la mejor manera ante un equipo muy físico y defensivo decidido a dar el golpe del año. Ambos equipos no se cruzaban hace 19 año y ahora la 'Albiceleste' parte como la gran favorita para llevarse el triunfo mañana. El duelo se desarrollará el viernes 14 de noviembre desde las 11:00 am y podrás ver el partido por Movistar Deportes.

Lionel Scaloni ha confirmado que Lionel Messi estará presente en el majestuoso Estadio 11 de Novembro, situado en Luanda. Este moderno estadio, que puede albergar a 45.000 espectadores, será escenario de un evento significativo en el que se espera una gran afluencia de aficionados.

PUEDES VER: Valentina Shevchenko recuerda a Perú y calienta la previa de la histórica pelea por UFC 322: "Mi mejor versión es ahora"

lr.pe

¿A qué hora juega Argentina vs Angola por amistoso internacional?

Nadie quiere perderse el partido de Lionel Messi, 19 años después, vuelve a cruzarse con el aguerrido cuadro africano. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados desde diferentes zonas del mundo.

  • Argentina y Chile: 1:00 pm
  • Colombia y Perú: 11:00 am
  • México, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 10:00 am
  • Venezuela: 12:00 am

PUEDES VER: Cartelera UFC 322 con Valentina Shevchenko e Islam Makhachev: ¿quiénes y a qué hora pelean este 15 de noviembre?

lr.pe

¿Dónde ver Argentina vs Angola por amistoso internacional?

El evento se podrá seguir EN VIVO a través de Movistar Deportes en Perú. Para el resto de Sudamérica, la transmisión estará disponible en TyC Sports y Telefé, tanto en televisión como en plataformas de streaming, incluyendo Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play.

PUEDES VER: Paolo Guerrero destacó el golazo de Álex Valera ante Rusia y mandó mensaje a la selección peruana: "Toca apoyar este proceso"

lr.pe

Posibles alineaciones del Argentina contra Angola

  • Argentina: G. Rulli; J. Foyth, C. Romero, N. Otamendi, N. Tagliafico; R. De Paul, A. Mac Allister, G. Lo Celso o N. Paz; L. Messi, L. Martínez y T. Almada. DT: L. Scaloni.
  • Angola: H. Marques; C. Mata, D. Carmo, K. Gaspar, T. Carneiro; Fredy, B. Mukendi, Maestro; Z. Luvumbo, Mabululu y C. Banza. DT: P. Beaumelle.

PUEDES VER: Hernán Barcos habló sobre el tenso momento que vivió con Carlos Zambrano por la cinta de capitán: "Estaba con la cabeza caliente"

lr.pe

Último antecedente entre Argentina contra Angola

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones se llevó a cabo antes del Mundial de 2006, en el que Argentina logró una victoria contundente con un marcador de 2-0. Los tantos que aseguraron el triunfo fueron obra de Maxi Rodríguez y Juan Pablo Sorín.

