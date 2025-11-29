Real Madrid vs Girona EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 14 de LaLiga EA Sports?
En el Estadio Montilivi, el Real Madrid visitará a Girona en busca de los tres puntos que le permita volver a la cima de la liga española.
- Con póker de Kylian Mbappé, Real Madrid logró un sufrido triunfo 4-3 ante Olympiacos por la Champions League
- Real Madrid vs Olympiacos EN VIVO HOY por la fase liga de Champions League: horario y canal TV
Real Madrid vs Girona se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 30 de noviembre por la fecha 14 de LaLiga EA Sports 2205-2026. El duelo entre merengues y los blanquirrojos se disputará en el Estadio Montilivi, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2 para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
La Casa Blanca saldrá en busca de los tres puntos, ya que Barcelona le arrebató el primer lugar tras su reciente victoria sobre Deportivo Alavés. Los dirigidos por Xabi Alonso atraviesan un momento de incertidumbre después de algunas especulaciones que aseguran que un grupo no está cómodo con el técnico español.
Real Madrid vs Girona: ficha del partido
|Partido
|Real Madrid vs Girona
|¿Cuándo?
|Domingo 30 de noviembre del 2025
|¿A qué hora?
|3.00 p. m. (hora peruana)
|¿En qué canal?
|ESPN 2 y Disney Plus
|¿Dónde?
|Estadio Montilivi
¿A qué hora juega Real Madrid vs Girona?
En suelo peruano, el compromiso entre Real Madrid vs Girona iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
¿En qué canal ver Real Madrid vs Girona?
La transmisión del Real Madrid vs Girona por la fecha 14 de LaLiga estará a cargo de ESPN 2 para varios países de Sudamérica. Asimismo, podrás seguirlo vía streaming por la plataforma Disney Plus.
¿Cómo ver Real Madrid vs Girona online?
Real Madrid vs Girona podrás disfrutarlo online por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará todos los pormenores del encuentro, como los goles, las faltas o las expulsiones.
Posibles alineaciones Real Madrid vs Girona
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.
- Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Àlex Moreno; Axel Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; y Vanat.
Últimos resultados del Real Madrid
A continuación, repasa cómo le ha ido al Real Madrid en sus últimos enfrentamientos.
- 26/11/2025 | Olympiacos 3-4 Real Madrid – Champions League
- 23/11/2025 | Elche 2-2 Real Madrid – LaLiga
- 09/11/2025 | Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid - LaLiga
Últimos resultados del Girona
A continuación, repasa cómo le ha ido al Girona en sus últimos encuentros.
- 23/11/2025 | Real Betis 1-1 Girona – LaLiga
- 08/11/2025 | Girona 1-0 Alavés – LaLiga
- 31/10/2025 | Getafe 2-1 Girona – LaLiga