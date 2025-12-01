HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga: Hora y canales para ver el partido

Los 'azulgranas' se miden a los 'colchoneros' por la fecha 15 de la Liga Española 2025. El excampeón de la Champions League parte como favorito ante el equipo del 'Cholo' Simeone.

Barcelona se enfrenta a Atlético Madrid por la Liga Española. Foto: Lr/Betsabeth
Barcelona se enfrenta a Atlético Madrid por la Liga Española. Foto: Lr/Betsabeth

Barcelona se mide al Atlético Madrid por la fecha 15 del derbi de la Liga Española 2025. El equipo de Lamine Yamal parte como favorito ante el aguerrido cuadro 'colchonero'. El partido se jugará este martes 2 diciembre a las 3:00 pm hora peruana, en el remodelado Camp Nou, el partido lo transmite ESPN y Disney Plus.

El FC Barcelona llega a este encuentro tras una sólida victoria de 3-1 sobre el Alavés, mientras que el Atlético de Madrid sufrió una derrota ante el Espanyol en la primera jornada. De todos modos, los colchoneros han encadenado siete triunfos consecutivos en todas las competiciones y su última caída fue contra Arsenal por la Champions League.

lr.pe

¿A qué hora Barcelona vs Atlético Madrid?

El encuentro entre Barcelona y Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga, se llevará a cabo el martes 2 de diciembre de 2025 a las 3:00 pm. La República Deportes te juega los horarios confirmados para que puedas ver el partido desde diferentes zonas del mundo.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m
  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
  • Estados Unidos: 3:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

lr.pe

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid por la Liga Española?

El partido Barcelona contra Atlético de Madrid se transmitirá a través de DirecTV para toda Sudamérica, exceptuando Brasil. Los aficionados que prefieran verlo en streaming podrán acceder a la señal mediante DGO. Además, en La República Deportes podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del partido.

lr.pe

Posibles alineaciones Barcelona vs Atlético Madrid

Sin duda, el partido de la jornada. Barcelona sale con el once titular de gala liderado por Lamnine, Raphinha y Lewandowski. Por otro lado, los 'colchoneros' van con Koke y Julián Álvarez de '9'.

  • Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.
  • Atlético Madrid: Oblak; Molina, Hancko, Giménez, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Nico; Baena, Julián Álvarez.

