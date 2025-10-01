HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Cecilia Tait y su fuerte postura por exceso de extranjeras en Liga Peruana de Vóley: "Los clubes nos quitan oportunidad de una buena selección"

La histórica exvoleibolista señaló que las "actuales reglas de juego" hacen que muchas jugadoras no prioricen la selección. Por otra parte, criticó que los clubes se enfoquen en contratar extranjeras.

Cecilia Tait fue subcampeona olímpica con la selección peruana de vóley. Foto: composición LR/La Cátedra Deportes
Cecilia Tait fue subcampeona olímpica con la selección peruana de vóley. Foto: composición LR/La Cátedra Deportes

La selección peruana de vóley volvió a tener protagonismo a nivel continental y los hinchas empiezan a ilusionarse con el resurgir de un deporte que tantas alegrías le regaló al país en el pasado. En medio de este panorama, la histórica Cecilia Tait se pronunció sobre la realidad del voleibol nacional y sorprendió con sus declaraciones sobre la Liga Peruana de Vóley.

Si bien reconoció el gran nivel del torneo local, la popular 'Zurda de oro' cuestionó que el sistema actual que rige sobre el vóley peruano hace que las jugadoras no prioricen representar a su selección.

PUEDES VER: Erick Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras por su enfermedad: 'Nos volveremos a encontrar'

lr.pe

Cecilia Tait y su fuerte postura por exceso de extranjeras en Liga Peruana de Vóley

"(...) Los clubes nos quitan la oportunidad de tener una buena selección. ¿Qué jugadora, que trabaja todo el año para su club, tiene cuerpo para selección? Llegan molidas. Se tienen que cuidar porque es su capital de trabajo, el cuerpo. Antes no te pagaban, yo jugué solo una vez en la Liga Peruana, pero después viví casi todo el tiempo en otros países jugando semiprofesional. Ahora las chicas ganan por el club, el auspiciador; y si vas a la selección, y no me pagan, no juego. Me parece que debería ser el revés, pero así están las reglas de juego y no se puede hacer más", manifestó en diálogo con la 'Cátedra Deportes'.

Por otra parte, Cecilia Tait cuestionó la cantidad excesiva de extranjeras en los clubes; en ese sentido, indicó que este escenario perjudica a las jugadoras nacionales.

"Si hubiera un campeonato de clubes, Alianza Lima se lo llevaría porque tiene toda la selección, buenos equipos y buenos refuerzos. Pero los refuerzos no son la selección. Nos estamos enfocando en qué extranjera voy a traer, y ahora hay muchas más extranjeras en un equipo, pero eso hasta qué punto perjudica a las nacionales", agregó.

PUEDES VER: Revelan que Néstor Gorosito 'borró' a Jesús Castillo de Alianza Lima porque le habría increpado por 'defender a los que salen de noche'

lr.pe

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?

Gino Vegas, presidente de la FPV, señaló que el inicio de la Liga Peruana de Vóley se encuentra programado para octubre del 2025. De acuerdo al portal 'Puro Vóley', la acción podría empezar desde el 25 de dicho mes.

