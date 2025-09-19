HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora juegan Perú vs Brasil EN VIVO y dónde ver por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17?

La selección peruana de vóley jugará contra la Verdeamarela por el pase a la final del Sudamericano de Vóley Sub 17. Conoce AQUÍ todos los detalles de este partidazo.

Perú clasificó al Mundial Sub 17 que se jugará en Chile el próximo año. Foto: captura de IPD
Perú clasificó al Mundial Sub 17 que se jugará en Chile el próximo año. Foto: captura de IPD

¿A qué hora juegan Perú vs Brasil EN VIVO Y EN DIRECTO por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025? El partido se disputará este sábado 20 de septiembre desde las 8.00 p. m. (hora local) en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes y se podrá ver a través de Latina (por TV, la app y la web) y la Confederación Sudamericana de Vóley. Además, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

La selección peruana de vóley clasificó a las semifinales del Sudamericano Sub 17 tras derrotar a Bolivia en su debut y perder ante Chile por la segunda jornada. A diferencia de otras selecciones, las Matadorcitas jugaron solo 2 encuentros porque el Grupo A tenía un equipo menos. Brasil, por su parte, llega a esta instancia tras vencer a Colombia, Argentina y perder contra Venezuela.

Cabe precisar que todas las selecciones que avanzaron de fase en este certamen juvenil también clasificaron al Mundial Sub 17 que se disputará en Chile en el 2026.

¿A qué hora juegan Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

La semifinal entre Perú vs Brasil por el Sudamericano Sub 17 de vóley se jugará desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países de la región.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 9.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (domingo 21).

¿Dónde ver Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

En suelo nacional, la transmisión del Perú vs Brasil por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17 estará a cargo de Latina, a través del canal 2 de la señal abierta y también por internet vía Latina Play, desde su aplicativo y página web oficial, y por la web de la Confederación Sudamericana de Vóley.

Perú vs. Brasil: ¿cómo llegan ambos equipos a la semifinal?

Las Matadorcitas llegan tras un triunfo y una derrota.

  • Perú 3-0 Bolivia | Sudamericano Sub 17 | Fecha 1
  • Perú 2-3 Chile | Sudamericano Sub 17 | Fecha 2.

La Verdeamarela llega a esta instancia tras dos victorias y una caída.

  • Brasil 1-3 Venezuela | Sudamericano Sub 17 | Fecha 1
  • Brasil 3-0 Argentina | Sudamericano Sub 17 | Fecha 2
  • Brasil 3-0 Colombia | Sudamericano Sub 17 | Fecha 3.

¿Dónde se juega el Sudamericano de Vóley sub-17?

El escenario principal de este torneo Sudamericano de Vóley Sub 17 es el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para más de 5.000 aficionados.

