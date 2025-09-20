Perú vs Chile EN VIVO por el tercer lugar del Sudamericano de Vóley sub-17: hora y canal del partido

En su primer partido entre sí de este Sudamericano de Vóley sub-17, Chile le ganó 3-2 a Perú. Foto: composición LR/Omar Neyra

En su primer partido entre sí de este Sudamericano de Vóley sub-17, Chile le ganó 3-2 a Perú. Foto: composición LR/Omar Neyra

Perú vs Chile EN VIVO juegan este domingo 21 de septiembre, desde las 3.30 p. m., en el partido por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley sub-17. El Polideportivo Lucha Fuentes acogerá este compromiso, que se podrá ver por la señal de Latina (canal 2). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet, sigue el punto a punto en la web de La República Deportes.

La selección peruana de vóley sub-17 buscará cerrar de forma decorosa su participación en el Sudamericano del que es anfitriona. Ante su similar de Chile, la escuadra dirigida por Marcelo Bencardino busca quedarse con el tercer puesto e igualar su balance de victorias y derrotas en el certamen, que por ahora le es desfavorable. Además tendrá la oportunidad de cobrarse la revancha ante un rival que ya le ganó.

En las semifinales, Perú cayó 3-0 ante Brasil (23-25, 24-26 y 15-25) y le dijo adiós a cualquier chance de pelear por el título, aunque al menos logró la clasificación al Mundial del próximo año. Chile, por su parte, perdió 1-3 frente a Venezuela (25-23, 19-25, 20-25 y 18-25) en la otra llave de 'semis'.

¿A qué hora juega Perú vs Chile, vóley sub-17?

En territorio peruano, el partido Perú vs Chile empezará a partir de las 3.30 p. m. (4.30 p. m. en el horario chileno).

¿Cómo ver Perú vs Chile, vóley sub-17?

La transmisión del Perú vs Chile, así como de todo el Sudamericano de Vóley sub-17, está a cargo de Latina (canal 2 de señal abierta) en la TV peruana. También se puede ver desde su página web oficial o su app.

Otra forma de seguir las incidencias del duelo es a través de la cuenta de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV), que transmite completamente gratis todo el certamen.

Entradas para Perú vs Chile, vóley sub-17

Las entradas para el último día de competencia del Sudamericano de Vóley sub-17, que incluye el Perú vs Chile por el tercer puesto, están a la venta en la página web Joinnus a los siguientes precios:

General: 20 soles

Preferente (norte y sur): 25 soles

Preferente oriente: 35 soles

Preferente occidente: 45 soles.

¿Dónde juegan Perú vs Chile, vóley sub-17?

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, rebautizado en homenaje a la histórica exmatadora de la selección peruana, alberga la totalidad de partidos del Sudamericano de Vóley sub-17. El recinto tiene capacidad para más de 5.000 espectadores.

Últimos partidos de Perú, vóley sub-17

Brasil 3-0 Perú | 20.09.25

Perú 2-3 Chile | 18.09.25

Perú 3-0 Bolivia | 17.09.25

Últimos partidos de Chile, vóley sub-17