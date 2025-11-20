HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Julio César Uribe critica a Jean Ferrari tras polémica con Ricardo Gareca: “No se puede hablar sin respetar”

Julio César Uribe opinó sobre la controversia entre Jean Ferrari y Ricardo Gareca. El 'Diamante' defendió al extécnico de la selección peruana y también analizó la reciente derrota ante Chile.

La controversia entre Ricardo Gareca y Jean Ferrari ocurrió tras la derrota 2-1 de Perú ante Chile. Foto: composiciónLR/difusión
La controversia entre Ricardo Gareca y Jean Ferrari ocurrió tras la derrota 2-1 de Perú ante Chile. Foto: composiciónLR/difusión

Julio César Uribe, exjugador de la selección peruana y actual director deportivo de Sporting Cristal, se pronunció sobre la reciente controversia generada por declaraciones de Ricardo Gareca y la respuesta que dio Jean Ferrari en redes sociales. En diálogo con el programa ‘Entre Bolas’, el popular ‘Diamante’ defendió al exentrenador de la blanquirroja y llamó a la reflexión sobre el respeto en el debate público.

Las declaraciones de Uribe también incluyeron un análisis de la actuación de la selección peruana en el amistoso internacional disputado en Rusia, donde cayó por 2-1 frente a Chile el martes 18 de noviembre. El exvolante nacional remarcó la importancia de respaldar a los nuevos talentos y cuestionó el nivel de preparación de algunos jugadores convocados por el actual comando técnico.

Diego Rebagliati sobre el conflicto entre Ricardo Gareca y Agustín Lozano: "Los que sabemos la verdad, sabemos que el esfuerzo fue chiquito"

lr.pe

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre el conflicto entre Ricardo Gareca y Jean Ferrari?

Durante la entrevista con ‘Entre Bolas’, Julio César Uribe no esquivó el tema de la polémica generada entre Ricardo Gareca y Jean Ferrari. Al ser consultado, el exseleccionado nacional dejó en claro su posición, defendiendo al exentrenador argentino y cuestionando el tono de las reacciones por parte del directivo de la Federación Peruana de Fútbol.

“El mundo de la interpretación es ilimitado, en base a las personalidades de cada quien”, expresó Uribe. “Todos tienen derechos a hablar, lo que no se puede es hablar sin respetar, ese es nuestro gran problema, las opiniones todas hay que saberlas entender”, añadió.

Uribe subrayó que las palabras de Ricardo Gareca no traspasaron los límites del respeto, e incluso sugirió que las reacciones adversas se deben a malas interpretaciones: “Ricardo es una gran persona, un gran técnico que nunca le ha faltado el respeto a nadie, entonces el error puede estar de lado de la interpretación”.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre la derrota de la Selección Peruana ante Chile?

Además de abordar la polémica entre Gareca y Ferrari, Julio César Uribe se refirió a la derrota sufrida por la selección peruana ante su clásico rival, Chile, en un amistoso disputado en Rusia como parte de una breve gira internacional. El resultado negativo de 2-1 dejó preocupaciones sobre el rendimiento del equipo liderado por Manuel Barreto.

“Los procesos en el inicio siempre son difíciles, hay que apoyar a los jóvenes, que son los que más necesitan para poder consolidarse”, declaró Uribe al respecto. El director deportivo de Sporting Cristal hizo un llamado a respaldar el proceso de renovación que atraviesa la ‘bicolor’.

Uribe también apuntó a la importancia de la preparación adecuada en el alto nivel competitivo: “Nadie puede estar tranquilo cuando las cosas no se dan, pero hay que prepararse para que se den, muchos creen que están preparados y a veces están lejos de lo que eso significa, estar bien preparados”.

¿Cuál fue la polémica entre Ricardo Gareca y Jean Ferrari?

La controversia surgió tras una entrevista concedida por Ricardo Gareca, donde el exentrenador de la selección peruana habló sobre el recambio generacional en el equipo. Gareca manifestó que el proceso de renovación debía hacerse de manera progresiva, sin apresuramientos.

Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, respondió desde su cuenta oficial de X (antes Twitter), cuestionando duramente al exestratega argentino: “Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien”.

“No sé puntualmente lo que dijo, porque realmente no me interesa. Este es un momento difícil y estoy pensando seriamente no hablar más de la selección. Todo se toma mal, no estoy a gusto con eso, porque nunca es mi intención generar una polémica”, respondió Gareca tras conocer la reacción que sus palabras generaron en Perú.

