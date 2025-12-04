HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Paolo Guerrero confiesa su deseo de que Hernán Barcos siga en Alianza Lima, pero aclara: "Es una decisión que la toma el club"

Luego de anotar el agónico empate ante Sporting Cristal, se volvió a discutir sobre la situación de Hernán Barcos en Alianza Lima. Paolo Guerrero se pronunció al respecto.

Paolo Guerrero rompe su silencio y habla sobre Hernán Barcos. Foto: composición LR/Twitter de Romano
La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima generó mucha repercusión previo a la primera semifinal contra Sporting Cristal. Desde diversos sectores se empezó a mencionar que su partida estaría relacionada con problemas en la interna. Ante este escenario, el histórico goleador Paolo Guerrero salió al frente para dar su postura sobre la situación del 'Pirata'.

Al ser consultado por la prensa, el veterano atacante de 41 años indicó que su deseo es contar con el 'Pirata' en el 2026; sin embargo, remarcó que esa decisión solo le compete al club victoriano.

PUEDES VER: Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: 'Hay cosas que uno desconoce'

Paolo Guerrero confiesa su deseo de que Hernán Barcos siga en Alianza Lima

"Por mi parte, sí. Yo creo que esa es una decisión que lo toma el club, pero por mi parte sí. Más bien, agradecido con Hernán por todo lo que le ha dado al club. Llegó en un momento a hacer goles, ganar títulos. Yo como hincha de Alianza, ¿cómo no voy a estar agradecido? Después, existe una comisión directiva, un cuerpo técnico que evalúa y toma decisiones. A mí solo me queda prepararme, entrenarme bien y salir a la cancha a dar la vida", sentenció para las cámaras de Best Cable.

Por otra parte, Paolo Guerrero se refirió a las especulaciones presentes entre algunos hinchas y señaló que él jamás haría algo en contra del club de sus amores.

"Yo jamás perjudicaría a mi club. Toda mmi familia es hincha acérrima de Alianza Lima. El que piense que yo voy a hacer algo en contra del club, creo que no es hincha de Alianza. Yo me mantengo al margen, me duele, pero nada... Es así, solo queda trabajar duro y enfocarme en el partido del sábado", puntualizó.

PUEDES VER: 'Barcos zurdo es más que ese brasileño': Carlos Galván no perdonó a Felipe Vizeu por caerse y fallar gol ante Alianza Lima

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su salida de Alianza Lima?

Luego de convertirse en el 'salvador' de Alianza Lima y anotar el 1-1 ante Sporting Cristal, Hernán Barcos reconoció que su próxima partida del cuadro blanquiazul lo afectó.

"Durísimo, pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre. Con la tranquilidad de que dejé todo y que voy a dejar todo. Escuché mucho que estoy afuera y pensando en otra cosa. Yo soy de Alianza para toda la vida, no importa cuándo deje de jugar acá, soy de Alianza toda la vida", manifestó en diálogo con L1 MAX.

