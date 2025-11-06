HOYSuscripcion LR Focus

Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: desde España aseguran que club culé prefirió a otro rival

El excampeón de la Champions League decidió cancelar el amistoso con Perú, priorizando otro contrincante. El equipo no viajará a Lima pese a la expectativa que se armó durante varias semanas.

Barcelona rechaza a Perú y prioriza su apretado calendario deportivo. Foto: Lr/ESPN
Barcelona descartó partido amistoso que se venía cocinando en Perú, ya que la directiva catalana priorizará a otro contrincante. Sin duda, hubiera sido un buen sparring e incluso un termómetro para el equipo de Manuel Barreto por la dificultad que representa enfrentarse a un club de tanta experiencia europea. El cuadro catalán liderado por Lamine Yamal defiende la corona en la Liga Española y busca recuperar la UCL.

El excampeón de la Champions League tendría importantes motivos para rechazar los siete u ocho millones de euros. Además, la hinchada de Barcelona en territorio peruano es grande. Sin embargo, no hay vuelta atrás y es una realidad que el 'Barca' no viajará a Lima.

PUEDES VER: Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: lista oficial para enfrentar a Rusia y Chile

lr.pe

¿Por qué Barcelona no jugará contra la selección peruana?

La directiva azulgrana ha manifestado que, debido a consideraciones logísticas y la necesidad dosificación, el tiempo disponible para cumplir con los días de descanso obligatorios estipulados por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) es limitado. Por ende, el amistoso con Perú descuadra el apretado calendario del Barcelona.

Asimismo, por un tema de cercanía e ingresos, el 'Barca' pretende jugar ante Marruecos del lateral Hakimi. La posibilidad de un ‘bolo’ en Marruecos antes de la Navidad sigue en pie, aunque aún no se ha concretado debido a la celebración de la Copa de África (Desde el 21 de diciembre)

PUEDES VER: ¡Con Piero Quispe y Fabio Gruber! Las 6 sorpresas de Manuel Barreto en la selección peruana para jugar contra Rusia y Chile

lr.pe

¿Cuándo juega la selección peruana contra Rusia y Chile?

Primero, el equipo de todos se medirá contra Rusia en San Petersburgo y después jugará contra la selección chilena, con quien perdió por la mínima diferencia en octubre último.

  • Rusia vs Perú | Miércoles 12 de noviembre desde las 12.00 p. m. (hora peruana) | Gazprom Arena, en San Petersburgo
  • Perú vs Chile | Martes 18 de noviembre desde las 11.00 a. m. (hora peruana) | Estadio Fisht, en Sochi.

PUEDES VER: Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

lr.pe

¿Qué jugadores quedaron fuera de la convocatoria de Perú para los partidos amistosos?

Estos son los 7 nombres que Barreto no consideró para la última fecha FIFA del año. Además de Ramos, llama la atención la ausencia de Chávez luego de su debut hace unas semanas contra Chile.

  • Luis Ramos (delantero, América de Cali)
  • Juan Pablo Goicochea (delantero, Platense)
  • Felipe Chávez (mediocampista, Bayern Múnich II)
  • Anderson Villacorta (defensa, Mineros de Zacatecas)
  • Anderson Santamaría (defensa, Universitario)
  • Martín Távara (mediocampista, Sporting Cristal)
  • Pedro Díaz (portero, Cusco FC).
