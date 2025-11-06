Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: desde España aseguran que club culé prefirió a otro rival

Barcelona descartó partido amistoso que se venía cocinando en Perú, ya que la directiva catalana priorizará a otro contrincante. Sin duda, hubiera sido un buen sparring e incluso un termómetro para el equipo de Manuel Barreto por la dificultad que representa enfrentarse a un club de tanta experiencia europea. El cuadro catalán liderado por Lamine Yamal defiende la corona en la Liga Española y busca recuperar la UCL.

El excampeón de la Champions League tendría importantes motivos para rechazar los siete u ocho millones de euros. Además, la hinchada de Barcelona en territorio peruano es grande. Sin embargo, no hay vuelta atrás y es una realidad que el 'Barca' no viajará a Lima.

¿Por qué Barcelona no jugará contra la selección peruana?

La directiva azulgrana ha manifestado que, debido a consideraciones logísticas y la necesidad dosificación, el tiempo disponible para cumplir con los días de descanso obligatorios estipulados por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) es limitado. Por ende, el amistoso con Perú descuadra el apretado calendario del Barcelona.

Asimismo, por un tema de cercanía e ingresos, el 'Barca' pretende jugar ante Marruecos del lateral Hakimi. La posibilidad de un ‘bolo’ en Marruecos antes de la Navidad sigue en pie, aunque aún no se ha concretado debido a la celebración de la Copa de África (Desde el 21 de diciembre)

¿Cuándo juega la selección peruana contra Rusia y Chile?

Primero, el equipo de todos se medirá contra Rusia en San Petersburgo y después jugará contra la selección chilena, con quien perdió por la mínima diferencia en octubre último.

Rusia vs Perú | Miércoles 12 de noviembre desde las 12.00 p. m. (hora peruana) | Gazprom Arena, en San Petersburgo

Perú vs Chile | Martes 18 de noviembre desde las 11.00 a. m. (hora peruana) | Estadio Fisht, en Sochi.

¿Qué jugadores quedaron fuera de la convocatoria de Perú para los partidos amistosos?

Estos son los 7 nombres que Barreto no consideró para la última fecha FIFA del año. Además de Ramos, llama la atención la ausencia de Chávez luego de su debut hace unas semanas contra Chile.