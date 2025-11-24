HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Partidos de hoy de Champions League 2025: programación, horarios y canales TV del torneo UEFA

Entre los partidos destacados por la UCL, Chelsea se enfrentará al Barcelona y Manchester City se medirá al Bayer Leverkusen, todos transmitidos por ESPN y Disney Plus.

La nueva temporada de la UCL arrancó con grandes partidos. Foto: Lr/Marca
La nueva temporada de la UCL arrancó con grandes partidos. Foto: Lr/Marca

La quinta jornada de la Champions League, se disputará este 25 y 26 de noviembre, promete emociones fuertes e imperdibles partidos en Europa. El primer día, en Stamford Bridge, Chelsea recibe a Barcelona FC por el partido de la jornada y Manchester City se mide al aguerrido Bayer Leverkusen. Los partidos serán transmitidos por ESPN y Disney Plus.

Veinticuatro horas después, la jornada continúa con cotejos igual de emocionantes. Atlético Madrid chocará contra Inter Milán, Arsenal enfrenta al Bayern Múnich y PSG defiende la corona ante Tottenham. Asimismo, el Real Madrid dirá presente en Grecia.

lr.pe

Programación de la fecha 5 de la Champions League 2025-2026

La República Deportes te juega fixture completo de la quinta jornada de la Champions League 2025-2026, según el horario de Perú y su guía de TV.

Martes 25 de noviembre

  • Galatasaray vs. Unión Saint Guilloise: 12:45 pm
  • Bodo vs. Juventus: 3:00 pm
  • Napoli vs. Qarabag: 3:00 pm
  • Marsella vs. Newcastle: 3:00 pm
  • Dortmund vs. Villarreal: 3:00 pm
  • Chelsea vs. Barcelona: 3:00 pm
  • Manchester City vs. Leverkusen: 3:00 pm
  • Slavia Praga vs. Athletic: 3:00 pm

lr.pe

Miércoles 26 de noviembre

  • Pafos vs. Mónaco: 12:45 p.m.
  • Copenhague vs. Kairat: 12:45 pm
  • Olympiacos vs. Real Madrid: 3:00 pm
  • Sporting Lisboa vs. Club Brujas: 3:00 pm
  • Frankfurt vs. Atalanta: 12:45 p.m.
  • Liverpool vs. PSV: 3:00 pm
  • Atlético Madrid vs. Inter Milán: 3:00 pm
  • Arsenal vs. Bayern Múnich: 3:00 pm
  • PSG vs. Tottenham: 3:00 pm

lr.pe

¿Dónde ver la Champions League?

La UEFA Champions League podrá verse a través del canal ESPN y, en streaming, mediante Disney+. Asimismo, todos los detalles de esta gran competición estarán disponibles aquí en La República Deportes.

