Partidos de hoy de Champions League 2025: programación, horarios y canales TV del torneo UEFA
Entre los partidos destacados por la UCL, Chelsea se enfrentará al Barcelona y Manchester City se medirá al Bayer Leverkusen, todos transmitidos por ESPN y Disney Plus.
La quinta jornada de la Champions League, se disputará este 25 y 26 de noviembre, promete emociones fuertes e imperdibles partidos en Europa. El primer día, en Stamford Bridge, Chelsea recibe a Barcelona FC por el partido de la jornada y Manchester City se mide al aguerrido Bayer Leverkusen. Los partidos serán transmitidos por ESPN y Disney Plus.
Veinticuatro horas después, la jornada continúa con cotejos igual de emocionantes. Atlético Madrid chocará contra Inter Milán, Arsenal enfrenta al Bayern Múnich y PSG defiende la corona ante Tottenham. Asimismo, el Real Madrid dirá presente en Grecia.
Programación de la fecha 5 de la Champions League 2025-2026
La República Deportes te juega fixture completo de la quinta jornada de la Champions League 2025-2026, según el horario de Perú y su guía de TV.
Martes 25 de noviembre
- Galatasaray vs. Unión Saint Guilloise: 12:45 pm
- Bodo vs. Juventus: 3:00 pm
- Napoli vs. Qarabag: 3:00 pm
- Marsella vs. Newcastle: 3:00 pm
- Dortmund vs. Villarreal: 3:00 pm
- Chelsea vs. Barcelona: 3:00 pm
- Manchester City vs. Leverkusen: 3:00 pm
- Slavia Praga vs. Athletic: 3:00 pm
Miércoles 26 de noviembre
- Pafos vs. Mónaco: 12:45 p.m.
- Copenhague vs. Kairat: 12:45 pm
- Olympiacos vs. Real Madrid: 3:00 pm
- Sporting Lisboa vs. Club Brujas: 3:00 pm
- Frankfurt vs. Atalanta: 12:45 p.m.
- Liverpool vs. PSV: 3:00 pm
- Atlético Madrid vs. Inter Milán: 3:00 pm
- Arsenal vs. Bayern Múnich: 3:00 pm
- PSG vs. Tottenham: 3:00 pm
¿Dónde ver la Champions League?
La UEFA Champions League podrá verse a través del canal ESPN y, en streaming, mediante Disney+. Asimismo, todos los detalles de esta gran competición estarán disponibles aquí en La República Deportes.