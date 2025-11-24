Partidos de hoy de Champions League 2025: programación, horarios y canales TV del torneo UEFA

La quinta jornada de la Champions League, se disputará este 25 y 26 de noviembre, promete emociones fuertes e imperdibles partidos en Europa. El primer día, en Stamford Bridge, Chelsea recibe a Barcelona FC por el partido de la jornada y Manchester City se mide al aguerrido Bayer Leverkusen. Los partidos serán transmitidos por ESPN y Disney Plus.

Veinticuatro horas después, la jornada continúa con cotejos igual de emocionantes. Atlético Madrid chocará contra Inter Milán, Arsenal enfrenta al Bayern Múnich y PSG defiende la corona ante Tottenham. Asimismo, el Real Madrid dirá presente en Grecia.

Programación de la fecha 5 de la Champions League 2025-2026

La República Deportes te juega fixture completo de la quinta jornada de la Champions League 2025-2026, según el horario de Perú y su guía de TV.

Martes 25 de noviembre

Galatasaray vs. Unión Saint Guilloise: 12:45 pm

Bodo vs. Juventus: 3:00 pm

Napoli vs. Qarabag: 3:00 pm

Marsella vs. Newcastle: 3:00 pm

Dortmund vs. Villarreal: 3:00 pm

Chelsea vs. Barcelona: 3:00 pm



Manchester City vs. Leverkusen: 3:00 pm

Slavia Praga vs. Athletic: 3:00 pm

Miércoles 26 de noviembre



Pafos vs. Mónaco: 12:45 p.m.



Copenhague vs. Kairat: 12:45 pm



Olympiacos vs. Real Madrid: 3:00 pm



Sporting Lisboa vs. Club Brujas: 3:00 pm



Frankfurt vs. Atalanta: 12:45 p.m.



Liverpool vs. PSV: 3:00 pm



Atlético Madrid vs. Inter Milán: 3:00 pm



Arsenal vs. Bayern Múnich: 3:00 pm



PSG vs. Tottenham: 3:00 pm

¿Dónde ver la Champions League?

La UEFA Champions League podrá verse a través del canal ESPN y, en streaming, mediante Disney+. Asimismo, todos los detalles de esta gran competición estarán disponibles aquí en La República Deportes.