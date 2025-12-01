HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

46% apoya a José Jerí y alcalde de Comas con orden de captura | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Jugadoras de Géminis revelan el contundente mensaje de Natalia Málaga para remontar en la Liga Peruana de Vóley: "Nos mandó a la m..."

La entrenadora explotó al ver a su equipo jugando tan mal, pero increíblemente sirvió como una motivación extra para remontar el partido de 2-0 a 3-2 en la LNSV.

Natalia Málaga y su peculiar forma de motivar a sus jugadoras. Foto: Lr/Infobae
Natalia Málaga y su peculiar forma de motivar a sus jugadoras. Foto: Lr/Infobae

Géminis derrotó 3-2 a Deportivo Soan, en el Coliseo Miguel Grau del Callao, por la Liga Peruana de Vóley. El sexteto de Comas sorprendió a todos los fanáticos del voleibol con una espectacular remontada, ya que estaba 2-0 abajo y en el quinto set liquidaron el cotejo con un 3-2. Natalia Málaga, fiel a su estilo, motivó al equipo apelando al lado emocional. Lo impensado sucedió y Géminis le dio vuelta al duelo.

Las figuras del equipo sorprendieron al contar la peculiar forma que tiene Natalia Málaga para meterlas en el partido a pesar de arrancar perdiendo. Un método cuestionado por algunas jugadoras e hinchas de este deporte, aunque suele funcionar.

PUEDES VER: Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

lr.pe

¿Qué dijeron las jugadoras de Géminis sobre el mensaje de Natalia Málaga?

Sin duda, la entrenadora Natalia Málaga se caracteriza por su carácter fuerte. La dominicana Katielle Alonzo reveló en zona mixta el potente mensaje de la exvoleibolista olímpica para motivarlas. “Nos mandó a la m…, algunas se sintieron mal, pero a nosotras que estábamos dentro de la cancha, nos ayudó. Nosotras hablamos también antes de entrar, nos cuestionamos si de verdad queríamos perder e incluso nos dijo cojudas, ¿de verdad quieren perder?", comentó en una entrevista con La Cátedra Deportes.

Asimismo, Florangel Terrero contó su experiencia con Málaga en la zona técnica. "Nos dijo que tenemos que desahuevarnos, que tenemos que quitarnos las ganas de perder, porque nosotras teníamos una cara larga, y que teníamos que sacar todo lo mejor de nosotras, lo que veníamos entrenando. La verdad fue impresionante. Antes de llegar a la cancha, yo me propuse desempeñarme muy bien, porque no sentía que me estaba yendo bien en los partidos. Salí con otra mentalidad y verdaderamente me ayudó”, reconoció la joven jugadora en zona mixta.

PUEDES VER: Comentarista de ESPN criticó duramente la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo: "Un partido espantoso"

lr.pe

Natalia Málaga no descarta la llegada de fichajes para Géminis

"Ya se habló que la que no funciona se regresa o se va a su casa. Hay gente que tiene que dejar esto; sino, lo va a sentir como un trabajo profesional. Ellas son profesionales, ellas no vienen a jugar un voleibol recreativo. Eso es en el parque, acá no. Este es un campeonato en el que hay que saber defender al club que estás representando”, concluyó.

Notas relacionadas
Natalia Málaga deja fuerte advertencia a sus jugadoras tras agónico triunfo de Géminis: "La que no funciona se va a su casa"

Natalia Málaga deja fuerte advertencia a sus jugadoras tras agónico triunfo de Géminis: "La que no funciona se va a su casa"

LEER MÁS
Natalia Málaga regresa con fuerza a la Liga Peruana de Vóley tras tres años y debuta con triunfo en Deportivo Géminis: ''Me siento con muchas ganas de competir''

Natalia Málaga regresa con fuerza a la Liga Peruana de Vóley tras tres años y debuta con triunfo en Deportivo Géminis: ''Me siento con muchas ganas de competir''

LEER MÁS
Natalia Málaga vuelve a la Liga Peruana de Vóley y cuenta qué la motivó a regresar: ''Vengo para quedarme''

Natalia Málaga vuelve a la Liga Peruana de Vóley y cuenta qué la motivó a regresar: ''Vengo para quedarme''

LEER MÁS
Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

LEER MÁS
Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

LEER MÁS
Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: "El segundo más grande"

Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: "El segundo más grande"

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 30 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 30 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

LEER MÁS
Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

LEER MÁS
Canal confirmado de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el playoff de ida en la Liga 1 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el playoff de ida en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Diego Rebagliati cuestionó duramente la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental: "El punto más bajo fue el partido"

Diego Rebagliati cuestionó duramente la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental: "El punto más bajo fue el partido"

LEER MÁS
Barcelona - Atlético Madrid: fecha, hora y canal del partido por la fecha 19 de LaLiga EA Sports 2025-2026

Barcelona - Atlético Madrid: fecha, hora y canal del partido por la fecha 19 de LaLiga EA Sports 2025-2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Enrique Valderrama: ¿Quién es el joven abogado que representará al APRA en las Elecciones 2026?

Línea 2 del Metro de Lima suspende su servicio por mantenimiento: trenes no circularán el 6 de diciembre

Grupo Frontera en Perú 2026: precios, entradas y fecha del concierto en Lima

Deportes

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 30 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

Diego Rebagliati cuestionó duramente la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental: "El punto más bajo fue el partido"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Enrique Valderrama: ¿Quién es el joven abogado que representará al APRA en las Elecciones 2026?

Enrique Valderrama gana las internas del APRA y será el candidato presidencial por el partido de la estrella

Óscar Acuña: Fiscalía solicita prisión preventiva contra hermano de César Acuña por caso Frigoinca

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025