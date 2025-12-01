Jugadoras de Géminis revelan el contundente mensaje de Natalia Málaga para remontar en la Liga Peruana de Vóley: "Nos mandó a la m..."
La entrenadora explotó al ver a su equipo jugando tan mal, pero increíblemente sirvió como una motivación extra para remontar el partido de 2-0 a 3-2 en la LNSV.
Géminis derrotó 3-2 a Deportivo Soan, en el Coliseo Miguel Grau del Callao, por la Liga Peruana de Vóley. El sexteto de Comas sorprendió a todos los fanáticos del voleibol con una espectacular remontada, ya que estaba 2-0 abajo y en el quinto set liquidaron el cotejo con un 3-2. Natalia Málaga, fiel a su estilo, motivó al equipo apelando al lado emocional. Lo impensado sucedió y Géminis le dio vuelta al duelo.
Las figuras del equipo sorprendieron al contar la peculiar forma que tiene Natalia Málaga para meterlas en el partido a pesar de arrancar perdiendo. Un método cuestionado por algunas jugadoras e hinchas de este deporte, aunque suele funcionar.
¿Qué dijeron las jugadoras de Géminis sobre el mensaje de Natalia Málaga?
Sin duda, la entrenadora Natalia Málaga se caracteriza por su carácter fuerte. La dominicana Katielle Alonzo reveló en zona mixta el potente mensaje de la exvoleibolista olímpica para motivarlas. “Nos mandó a la m…, algunas se sintieron mal, pero a nosotras que estábamos dentro de la cancha, nos ayudó. Nosotras hablamos también antes de entrar, nos cuestionamos si de verdad queríamos perder e incluso nos dijo cojudas, ¿de verdad quieren perder?", comentó en una entrevista con La Cátedra Deportes.
Asimismo, Florangel Terrero contó su experiencia con Málaga en la zona técnica. "Nos dijo que tenemos que desahuevarnos, que tenemos que quitarnos las ganas de perder, porque nosotras teníamos una cara larga, y que teníamos que sacar todo lo mejor de nosotras, lo que veníamos entrenando. La verdad fue impresionante. Antes de llegar a la cancha, yo me propuse desempeñarme muy bien, porque no sentía que me estaba yendo bien en los partidos. Salí con otra mentalidad y verdaderamente me ayudó”, reconoció la joven jugadora en zona mixta.
Natalia Málaga no descarta la llegada de fichajes para Géminis
"Ya se habló que la que no funciona se regresa o se va a su casa. Hay gente que tiene que dejar esto; sino, lo va a sentir como un trabajo profesional. Ellas son profesionales, ellas no vienen a jugar un voleibol recreativo. Eso es en el parque, acá no. Este es un campeonato en el que hay que saber defender al club que estás representando”, concluyó.