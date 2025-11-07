El Tren de Aragua aparece por primera vez en España con 13 integrantes detenidos en Barcelona

El Tren de Aragua, banda criminal de origen venezolano, fue identificado por primera vez en España, específicamente en Barcelona. Así lo informó la Policía Nacional tras la detención de 13 personas durante un operativo realizado la semana pasada. Los detenidos son de distintas nacionalidades y tienen edades cercanas a los 30 años.

La operación, que contó con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y del proyecto Ameripol–El Pacto 2.0, se inició luego de que las autoridades detuvieran en marzo de 2024 al hermano del máximo líder de la organización a nivel mundial, conocido como "Niño Guerrero", por su presunta participación en diversos delitos.

El arresto de este delincuente llevó a la Policía de España a investigar sobre una mayor presencia de la banda en el país. Al iniciar la investigación, las autoridades descubrieron un entramado de personas que se financiaban mediante la venta de tusi y cocaína. Se sospecha que esta organización estaba activa desde 2023 y opera en los barrios de El Raval y zonas cercanas al Arco de Triunfo, en Barcelona, así como en el barrio de El Cañaveral, ubicado en el este de la capital española.

Sospechan que países europeos proveían la cocaína

Según un informe de CNN, todavía se desconoce con exactitud quiénes proveían la cocaína a este grupo criminal; sin embargo, se sospecha que los suministros provenían de otros países europeos. La célula mantenía una jerarquía en la que el líder contaba con un lugarteniente, quien dirigía dos subestructuras encargadas de ejecutar la actividad ilícita a nivel nacional.

En estas estructuras, las personas que integraban el clan se dedicaban a preparar tusi en sus propios domicilios para su posterior distribución y financiación del grupo, según detalla el comunicado. Hasta el momento, la investigación continúa para determinar las ramificaciones de la organización a nivel internacional. El caso está a cargo del titular del Juzgado Central de Instrucción, y cuatro de los trece detenidos ya han sido ingresados en prisión.

El Tren de Aragua en América Latina

El Tren de Aragua se ha expandido con notoriedad en América Latina. En Chile, la irrupción de esta banda criminal venezolana, conocida por sus métodos violentos como el secuestro y la extorsión, obligó a las autoridades a montar un cerco judicial y policial sin precedentes. La Fiscalía de Tarapacá, por ejemplo, lideró investigaciones complejas que culminaron en un juicio histórico contra la facción conocida como "Los Gallegos", logrando la detención y condena de más de treinta acusados.

En el Perú, la Policía Nacional (PNP) declaró al Tren de Aragua como el enemigo público número uno, y respondió con una agresiva estrategia de captura y expulsión inmediata de sus miembros. La PNP, a través de brigadas especiales y con el apoyo de agencias internacionales —como HSI de Estados Unidos— ha logrado la detención de más de 500 integrantes, y ha desmantelado facciones clave como "Los Hijos de Dios" y sus redes de explotación sexual y microtráfico.