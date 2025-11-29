HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
Deportes

Barcelona - Atlético Madrid: fecha, hora y canal del partido por la fecha 19 de LaLiga EA Sports 2025-2026

En un compromiso adelantado por la liga de España, Barcelona recibe en su casa al conjunto colchonero en lo que promete ser un duelo apretado por los puntos. Revisa todos los detalles de este compromiso.

Barcelona y Atlético Madrid juegan desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/difusión
El próximo martes 2 de diciembre, Barcelona y Atlético Madrid se miden por la fecha 19 de LaLiga EA Sports. El duelo fue adelantado previamente por la misma competencia y ahora ambas escuadras se verán las caras en el Spotify Camp Nou en busca de los tres puntos. Los blaugranas han tenido un buen arranque, aunque también han protagonizado partidos irregulares, como el último que jugó ante Chelsea por la Champions League.

Por su parte, los colchoneros han resurgido en esta campaña. El inicio de su temporada fue olvidable e incluso muchos pedían la salida de Diego Simeone. No obstante, poco a poco lograron salir adelante gracias al notable nivel del argentino Julián Álvarez. A continuación, revisa la fecha, hora y canal para ver este partidazo.

¿Cuándo juega Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga?

El enfrentamiento entre Barcelona vs Atlético Madrid por la fecha 19 de LaLiga EA Sports se disputará este martes 2 de diciembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El encuentro se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga?

En suelo peruano, el cotejo entre Barcelona vs Alavés por la jornada 19 de LaLiga iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga?

La transmisión del Barcelona contra Atlético Madrid por la fecha 19 del campeonato español estará a cargo de DSports para Sudamérica. Además, vía streaming, podrás seguirlo por la plataforma DGO.

