Alianza Lima no cumplió las expectativas en la temporada, tras quedar eliminado en los cuartos de final por la Copa Sudamericana y sin opciones en el Torneo Clausura. Además, el excampeón de la Liga 1 no pudo evitar la estrella '29' de Universitario. Por este motivo, la dirigencia tomó drásticas medidas como la salida de Hernán Barcos. La decisión impactó en los hinchas aliancistas e incluso Álex Valera no fue ajeno a ese histórico suceso.

'Valegol' se pronunció sin filtros sobre el 'Pirata' Barcos al ser consultado por el inesperado final del 'Pirata' Barcos en Alianza Lima. El goleador de Universitario fue respetuoso y midió sus palabras para no encender una nueva polémica en el fútbol peruano.

¿Qué dijo Álex Valera sobre la salida de Hernán Barcos?

El '9' de la selección peruana evitó chocar con Hernán Barcos. "No, no tengo nada que decir. Solamente desearle mucha suerte. Yo con el trabajo de las personas no me meto. Le deseo mucha suerte y para mí, como digo, ya quedó todo en el campo de juego, no pasó nada. Y solamente eso, desearle mucha suerte", aclaró Álex Valera en Willax Deportes.

¿Qué le dijo Álex Valera a Hernán Barcos en el Clásico de la Liga 1 2025?

Existían muchos rumores sobre el insulto que le dijo Álex Valera a Hernán Barcos que lo sacó del partido. No obstante, fue un adjetivo. "Un punto importante fue cuando Alex Valera le dijo 'soplón' a Barcos en el clásico. Si bien nunca nadie se lo dijo en la cara, en Alianza sí lo trataban de soplón. Por atrás, porque nadie nunca se lo dijo en la cara", reveló la periodista Elo Bengoechea en 'Línea de 5'.

"Hernán se enojó, en ese momento, con los que formaban parte de la selección. ¿Cómo se enteró Valera que le decían así? Él cree que fue por los de la selección. Ahí termina de romperse todo el plantel", reveló en el popular programa de 'Denganche'.

¿Qué dijo 'Puma' Carranza sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima?

El ídolo de Universitario también se refirió a Hernán Barcos. "Por algo será. Hay que meternos también en la interna. ¿Tú crees que no ha hecho daño en el camerino? Cuando hacen daño, sacan a cualquiera, es claro eso y pasa por cualquier lado. Se ha peleado con todos. El camerino es otra cosa, no es como en el barrio que todo se sabe, el camerino es cerrado", comentó en Trivu TV.

